"Große Vorfreude": Kirsch komplettiert Münsters Torhüter-Team

Torhüter Marian Kirsch wechselt von der zweiten Mannschaft des BVB zum Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster.

Marian Kirsch komplettiert mit Johannes Schenk (war bereits vom FC Bayern ausgeliehen) und Morten Behrens (kommt vom SV Darmstadt 98) das Torwart-Trio der Münsterländer. Bislang kam der 20-Jährige nur für den Dortmunder Nachwuchs zum Einsatz.

"Ich möchte mit Spaß Fußball spielen"

"Ich komme hier mit großer Vorfreude hin und möchte mit Spaß Fußball spielen. Preußen ist ein super Verein, und ich hoffe, dass wir eine gute Zeit zusammen haben", wird der 1,96 Meter große Schlussmann auf der vereinseigenen Website zitiert: "Ole Kittner und Torwarttrainer André Poggenborg haben mich total von Münster und dem Weg überzeugt."

Spielpraxis auch in der U 23

"Marian ist ein sehr talentierter Torhüter, der zuletzt zwar ein schwieriges Jahr in Dortmund hatte, von dem wir aber total überzeugt sind und dessen Potenzial wir gemeinsam mit unserem Torwarttrainer André Poggenborg ausschöpfen wollen", sagt Münsters Sport-Geschäftsführer Kittner: "Marian hat den Anspruch und den Ehrgeiz, Profi zu werden, weiß aber, dass der Weg dahin für ihn auch über Spielpraxis in der U 23 führen soll. Für beide Parteien ist das eine sehr gute Konstellation, und er ist vollwertiges Mitglied unseres Zweitliga-Kaders."

Kirsch hat Erfahrung in den U-Nationalteams

Kirsch, in Hannover geboren, wurde zunächst in der Nachwuchsakademie der 96er ausgebildet, ehe er sich im Sommer 2021 der U 19 von Borussia Dortmund anschloss. Zuletzt gehörte er zum erweiterten Aufgebot der U 23 der Westfalen, die in der 3. Liga spielt. 2019 debütierte der mittlerweile 20-Jährige in der U-16-Nationalmannschaft, 2021 in der deutschen U-18-Auswahl. Nun also geht's für den Keeper, die achte Verpflichtung des Aufsteigers, wieder eine Stufe höher in die 2. Liga.