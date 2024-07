"Große Verstärkung": Demme wechselt im zweiten Anlauf zu Hertha BSC

Im zweiten Anlauf hat es nun doch mit einem Wechsel von Diego Demme zu Hertha BSC funktioniert. Wie die Berliner bekanntgaben, kommt der 32-jährige defensive Mittelfeldspieler ablösefrei aus Neapel.

Bereits im vergangenen Sommer hielten sich hartnäckig die Gerüchte, dass Hertha BSC vor einer Verpflichtung von Diego Demme steht - damals soll ein Wechsel jedoch an den finanziellen Hürden gescheitert sein. Nun, mit einem Jahr Verspätung, hat die Alte Dame den Wechsel des 32-Jährigen bekanntgegeben. Da Demmes Vertrag bei der SSC Neapel zum 30. Juni ausgelaufen ist, wird für Hertha keine Ablöse fällig. In Berlin erhält der ehemalige Nationalspieler (ein Länderspiel) ein Arbeitspapier bis 2026.

"Diego wird mit seiner Qualität und Erfahrung eine große Verstärkung für unser zentrales Mittelfeld sein. Wir freuen uns, dass wir seinen Wechsel zu Hertha BSC nun umsetzen konnten", wird Sportdirektor Benjamin Weber am Samstag in einer Pressemitteilung zitiert. Darin berichtet Demme von "guten Gesprächen mit den Verantwortlichen, in denen sie mich überzeugt haben. Bei der Unterschrift habe ich eine Riesenvorfreude gespürt. Mit so einem großen Verein kann man einiges erreichen."

Vierte Profi-Station in Deutschland

Bei Hertha soll Demme ein Fixpunkt im System des neuen Cheftrainers Christian Fiel werden. Allerdings soll neben Demme noch ein weiterer Sechser kommen.

Für Demme ist Hertha bereits die vierte Profi-Station in Deutschland. Über Arminia Bielefeld, den SC Paderborn und schließlich RB Leipzig zog es den Deutsch-Italiener im Frühjahr 2020 nach Neapel, wo er sowohl den Gewinn der italienischen Meisterschaft (2023) als auch des italienischen Pokals (2020) feiern durfte.

Individuell blickt er in den vergangenen viereinhalb Jahren auf 67 Serie-A-Spiele zurück, in der abgelaufenen Saison spielte Demme jedoch keine Rolle mehr. In seinen einzigen beiden Liga-Einsätzen im Januar kam er insgesamt lediglich 73 Minuten zum Zug.

Demme ist damit der vierte Sommerneuzugang der Herthaner. Zuvor nahm die Alte Dame Kevin Sessa (Mittelfeld, 1. FC Heidenheim), Michael Cuisance (Mittelfeld, zuletzt leihweise beim VfL Osnabrück) sowie Luca Schuler (Sturm, 1. FC Magdeburg) unter Vertrag.