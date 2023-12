Große Überraschung: Leung entzückt und trifft auf Clemens

Die erste große Überraschung der Darts-WM ist perfekt: Man Lok Leung aus Hongkong schafft es in die nächste Runde und darf dort die deutsche Nummer eins fordern.

Der vollkommen unbekannte Man Lok Leung aus Hongkong hat bei der Darts-WM in London eine große Überraschung vollbracht und trifft in Runde zwei auf den deutschen Primus Gabriel Clemens. Leung setzte sich am Montagabend völlig unerwartet mit 3:2 gegen den niederländischen EM-Halbfinalisten Gian van Veen durch und bekommt es nun am Donnerstagabend (22 Uhr/Sport1 und DAZN) mit WM-Halbfinalist Clemens zu tun.

Als Leung den Matchdart verwandelte, rannte er sofort losgelöst in Richtung Publikum. Van Veen galt nach einer starken Saison als einer der WM-Geheimfavoriten und potenziell als sehr knifflige Auftaktaufgabe für Clemens, der wegen seiner guten Ranglistenposition ein Freilos in Runde eins hat.

Nun kommt es gar nicht zu diesem Duell. Van Veen hatte die ersten beiden Sätze noch für sich entschieden, profitierte dabei aber bereits von einer sehr guten Doppelquote. Der 24 Jahre alte Außenseiter aus Hongkong wurde dann immer stärker und siegte schließlich verdient.