Große Überraschung in Frankreichs Olympia-Kader: Kieler nur Reservist

Frankreichs Nationaltrainer Guillaume Gille sorgt für eine große Überraschung. Während ein Ex-Kieler als Stammkraft bei den Olympischen Spielen in Paris eingeplant ist, muss ein aktueller THW-Torhüter erstmal zuschauen.

Zuletzt strich Nationaltrainer Guillaume Gille vier Spieler aus seinem Kader: Neben Kentin Mahé (VfL Gummersbach) auch Thibaud Briet, Benoît Kounkoud und Timothey N'Guessan. Nun die nächste (große) Überraschung: Der Kieler Samir Bellahcene steht nicht im 14er-Kader. Er ist nur einer der drei Reservisten.

Gerard bekommt den Vorzug

Gille setzt stattdessen auf den Ex-THW-Schlussmann Vincent Gerard, der nach Olympia seine Karriere beenden wird. Gerard bestritt für den THW Kiel kein einziges Pflichtspiel, ehe er und die "Zebras" sich im Februar 2024 auf eine Vertragsauflösung einigten. Der 37-Jährige wechselte dann in die zweite französische Liga zu Istres Ouest Provence. Dort kam er in 14 Spielen auf eine durchschnittliche Paraden-Quote von 32,76 Prozent. Remi Desbonnet (Montpellier HB) ist der andere Torhüter im Stammkader der Franzosen.

Unter den vier nominellen Kreisläufern hat Überzahl-Spezialist Nicolas Tournat das Nachsehen. Spielmacher Aymeric Minne komplettiert das Reservisten-Trio.

Nur ein Mittelmann

Nikola Karabatic ist ebenso im Kader wie sein Bruder Luka, der Kapitän des französischen Teams. Mit Nedim Remili, Dika Mem und Melvyn Richardson hat Gille drei Rückraum-Linkshänder berufen. Auf Halblinks kommt viel Verantwortung auf Elohim Prandi zu.

Remili ist der einzige als Mittelmann geführte Spieler im 14er-Kader Frankreichs. Im Abwehrspezialisten Karl Konan sowie Luka Karabatic und Ludovic Fabregas stehen noch drei Spieler für die Kreis-Position auf der Liste. Die Außen-Positionen werden durch Hugo Descat, Dylan Nahi, Yanis Lenne und Valentin Porte abgedeckt.

Die 17 Spieler haben sich am heutigen Montag (8. Juli) in Creteil für den zweiten Teil der Olympia-Vorbereitung getroffen. Das Gille-Team bestreitet zwei Testspiele bis Paris: In Dortmund trifft Frankreich am 13. Juli auf Deutschland und am 17. Juli empfängt der Gastgeber der Olympiade Kroatien (in Chartres).

bec

14er-Kader Frankreich

NR. NAME POS. VEREIN 12 Vincent Gerard TW Istres Provence HB 92 Remi Desbonnet TW Montpellier HB 25 Hugo Descat LA Veszprém/HUN 31 Dylan Nahi LA Industria Kielce/POL 8 Elohim Prandi RL Paris Saint-Germain 13 Nikola Karabatic RL Paris Saint-Germain 5 Nedim Remili RM Veszprém/HUN 9 Melvyn Richardson RR FC Barcelona/ESP 10 Dika Mem RR FC Barcelona/ESP 2 Yanis Lenne RA Montpellier HB 28 Valentin Porte RA Montpellier HB 22 Luka Karabatic KM Paris Saint-Germain 23 Ludovic Fabregas KM Veszprém/HUN 34 Karl Konan KM Montpellier HB

Paris-Reserve