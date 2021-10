Große Überraschung am Norisring: Rast verkündet Audi-Comeback

Der dreimalige Meister René Rast wird in der kommenden Saison in der DTM ans Audi-Steuer zurückkehren. Nach seiner einjährigen Auszeit will der 34-Jährige wieder Erfolge feiern.

Der dreimalige Meister René Rast kehrt nach einjähriger Auszeit in der Saison 2022 in die DTM zurück. Dies bestätigte der 34-Jährige der Bild am Sonntag. "Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Audi. In der Vergangenheit haben wir gemeinsam viele Erfolge gefeiert. Ich hoffe, dass das in Zukunft bei den neuen Projekten so weitergeht", äußerte sich Rast über sein Comeback.

Mit den neuen Projekten ist neben der DTM-Rückkehr auch ein Engagement für Audi auf der Langstrecke gemeint. Neben Rast soll auch Vorjahresvizemeister Nico Müller (Schweiz) 2022 in der DTM für Audi fahren. Die beiden gehörten "derzeit zu den besten Fahrern am Markt, und ich freue mich sehr, dass wir mit beiden in die Zukunft gehen", sagte Audi-Sportchef Julius Seebach: "Neben ihrer Performance auf der Strecke haben sie auch das, was es braucht, um ein Team nach vorne zu bringen."

Der Mindener Rast, DTM-Champion von 2017, 2019 und 2020, war in diesem Jahr für Audi in der Formel E gestartet. Die Ingolstädter werden allerdings 2022 in der Elektro-Rennserie nicht mehr vertreten sein.

Übertragung ab der kommenden Saison bei ProSieben

Die DTM-Saison wird am ersten Mai-Wochenende 2022 in die neue Saison starten. Rund um das Event am Norisring wurde verkündet, dass die Rennen der kommenden Saison nicht mehr bei Sat. 1 sondern bei ProSieben laufen werden. Für das kommende Jahr sind insgesamt neun Wochenenden geplant mit Läufen in Deutschland, Österreich, Belgien und Portugal.