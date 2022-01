Große Sorgen nach zwei Operationen: Bernal bleibt auf Intensivstation

Bei einem offenbar ungebremsten Zusammenstoß mit einem stehenden Bus hat sich Egan Bernal schwer verletzt. Die Liste seiner Verletzungen ist lang, zwei Operationen hat er bereits hinter sich.

Polizei vor der Klinik in der Nähe von Bogota. AFP via Getty Images

Egan Bernal lag schmerzgeplagt auf dem Asphalt, die große Delle am Heck des vor ihm parkenden Reisebusses zeugte von der immensen Wucht des Aufpralls, die sorgenvollen Blicke seiner Teamkollegen ließen Schlimmes erahnen. Der amtierende Giro-Gewinner und frühere Tour-de-France-Champion hat sich bei einem Trainingssturz in seiner Heimat Kolumbien schwere Verletzungen zugezogen.

Liste der Blessuren ist lang - Rechtes Bein musste fixiert werden

Die Liste der Blessuren liest sich furchteinflößend: Der 25-Jährige vom Team Ineos Grenadiers erlitt Brüche an einem Wirbel, am rechten Oberschenkel, an der rechten Kniescheibe und an mehreren Rippen sowie eine Verletzung der Lunge. In zwei Operationen wurden das rechte Bein fixiert und der Wirbelbruch stabilisiert. Bernals Zustand ist stabil, er befindet sich aber zur Beobachtung auf der Intensivstation in der nahe Bogota gelegenen Universitätsklinik La Sabana.

Bernal liegt nun für mindestens drei weitere Tage auf der Intensivstation. Nach der Operation an den Brustwirbeln teilte die Klinik mit, dass die Funktionalität und die neurologische Unversehrtheit erhalten werden konnte. Die Folgen für sein Leben und seine Karriere sind noch überhaupt nicht absehbar. Dass Bernal in diesem Jahr noch einmal bei einem Rennen zu sehen ist, klingt aktuell zumindest unwahrscheinlich.

Der Unfall hatte sich im rund 30 Kilometer von der Hauptstadt Bogota entfernten Gachancipa ereignet. Den Angaben lokaler Verkehrsbehörden zufolge prallte Bernal auf einen Bus, als das Fahrzeug an einer Haltestelle stoppte. In sozialen Netzwerken kursierten Fotos von der Unfallstelle.

Der Crash erinnert an den schweren Crash des früheren Ineos-Fahrers Chris Froome. Der viermalige Tour-Sieger war im Juni 2019 bei der Dauphiné bei der Streckenbesichtigung des Einzelzeitfahrens von einer Windböe erfasst und gegen eine Hauswand geschleudert worden. Froome hatte dabei unter anderem einen komplizierten Oberschenkelbruch erlitten und konnte bis heute nicht wieder sein früheres Leistungsniveau erreichen. Ob dieses Schicksal auch Bernal droht, ist völlig offen. Der 25-Jährige dürfte zumindest davon profitieren, dass er zum Zeitpunkt seines Unfalls fast zehn Jahre jünger war als Froome.