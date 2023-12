"Große Rivalität" bei Gipfeltreffen zwischen Kielce und Plock

In Polens Superliga steht am heutigen Mittwoch das Spitzenspiel der Superliga auf dem Programm, wenn Industria Kielce auf den SPR Orlen Wisla Plock trifft. Beide Teams sind bislang verlustpunktfrei, haben aus ihren 16 Partien die maximale Ausbeute von 48 Punkten geholt. Damit hat man schon vierzehn Zähler Polster auf Verfolger Gornik Zabrze.

In Polen gilt eine Drei-Punkte-Regel analog zur Deutschen Eishockeyliga DEL - steht es nach der regulären Spielzeit noch unentschieden, dann spielen die Teams im Siebenmeterwerfen noch einen Extrapunkt aus.

"Die Spiele gegen Kielce sind etwas ganz Besonderes, man könnte sogar sagen, dass diese Spiele zu Klassikern in Polen geworden sind. Es sind sehr wichtige Spiele für beide Mannschaften und es herrscht eine große Rivalität. Auch wenn wir nicht in der Favoritenrolle sind und auswärts spielen, glaube ich, dass alles möglich ist. Wenn es eine Chance auf einen Sieg gibt, bin ich überzeugt, dass wir sie nutzen werden. Ich habe volles Vertrauen in meine Mannschaft", schaut Plock-Coach Xavi Sabate auf die Partie voraus.

"Wir alle wissen, dass die wichtigsten Spiele der Saison in der polnischen Liga zwischen uns und Orlen Wisla Plock stattfinden. Diese beiden Mannschaften haben ein hohes Niveau, sie spielen in der Champions League, sie kämpfen um den Einzug ins Final Four. Das ist Handball auf höchstem Niveau", erklärt Kielces Trainer Talant Dujshebaev, der betont: "Alle meine Spieler wollen spielen. Aber eine Sache ist der Wille, eine andere die Bereitschaft. Wir müssen geduldig sein."

Ganz Handball-Polen "wartet auf dieses Treffen"

"Orlen Wisla Plock hat eine harte und aggressive Verteidigung. Das ist entscheidend für ihr Spiel. Sie verwenden auch die Sieben-gegen-Sechs- und Sechs-gegen-Sechs-Formationen mit speziellen Spielmacheraufgaben, haben aber auch verschiedene andere Vorteile", erklärt Kielces Toptorjäger Alex Dujshebaev.

"Die gesamte Handballwelt in Polen wartet auf dieses Treffen auf höchstem Niveau. Wie immer erwarten wir ein kompliziertes, schwieriges und sehr intensives Spiel. Wir werden auswärts antreten, aber wir wissen, dass eine große Gruppe von Fans aus Plock ebenfalls dorthin reisen wird, um uns zu unterstützen, das macht uns sehr glücklich und motiviert uns", erklärt Plock-Kreisläufer Abel Serdio.

"Dieses Spiel wird, um ehrlich zu sein, nichts entscheiden. Das Wichtigste werden die Play-offs sein, aber wir werden alles tun, damit es so gut wie möglich aussieht", erklärt Kielces Coach Talant Dujshebaev und ist der Meinung, Plock habe "eine gut organisierte Mannschaft, die Spieler sind in guter Form, Miha Zarabec hat sich bereits an den Verein integriert."

Orlen Superliga 2023/24