Große Namen: Diese NFL-Stars wurden in den Pro Bowl 2023 gewählt

Jahr für Jahr finden weltweit auch die NFL-Fans Gehör, wenn die aus ihrer Sicht besten Spieler der Saison gewählt werden - für den sogenannten Pro Bowl, der in der Woche vor dem Super Bowl neuerdings als nette Unterhaltung abgehalten wird. Große Namen haben es auf die Liste geschafft, andere große Namen aber auch nicht.

Der Pro Bowl findet am 5. Februar 2023 in Las Vegas statt. Die dann teilnehmenden NFL-Athleten - einige sagen Jahr für Jahr auch immer ab wegen Verletzungen und aus anderen Gründen - bestreiten dann kurzweilige Minispiele, um damit auf die Woche Richtung Super Bowl einzustimmen. Deswegen heißt die gemeinhin als Pro Bowl bekannte Veranstaltung, die in der Vergangheit auch in Form eines Duells zwischen AFC- und NFC-Spielern abgehalten worden ist, inzwischen auch "Pro Bowl Games".

Die in diesem Jahr auf der großen Liste stehenden Namen sind einmal mehr von den online abstimmenden Fans weltweit ermittelt worden, allerdings auch von Spielern und Trainern. Mit folgendem Ergebnis: Die starken Philadelphia Eagles führen das Ranking mit gleich acht nominierten Spielern an, gefolgt von den Dallas Cowboys (sieben), Kansas City Chiefs (sieben), Baltimore Ravens (sechs), San Francisco 49ers (sechs) und Minnesota Vikings (fünf).

Bestens bekannte Stars wie etwa Running Back Christian McCaffrey von den Niners oder auch Dolphins-Quarterback Tua Tagovailoa, der von den Fans sogar die meisten Stimmen überhaupt erhalten und es doch nicht geschafft hat, fehlen allerdings. Tua muss hier in der AFC den durchgekommenen Quarterbacks Joe Burrow (Cincinnati Bengals), Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) und Josh Allen (Buffalo Bills) weichen. Das kann bezüglich der noch ausstehenden Ehrungen durch die Liga (MVP, Comeback of the Year, Rookie of the Year) persönlich auch zu einem Rückschlag führen, da bei engen Wahlen Akteure mit Pro-Bowl-Wahl den Vorzug bekommen. Ebenfalls nicht geschafft haben es übrigens große Namen wie Spielmacher Justin Fields (Chicago Bears) oder Receiver Jaylen Waddle (Miami Dolphins).

Die Chicago Bears und die Jacksonville Jaguars sind in der Liste übrigens die einzigen Teams, die 2022/23 keinen Pro Bowler haben.

Die Liste zum Pro Bowl 2023 in der Übersicht (geordnet nach Teams und Alphabet):

Arizona Cardinals (1): Strong Safety Budda Baker (5. Pro Bowl)

Atlanta Falcons (1): Guard Chris Lindstrom (1. Pro Bowl)

Baltimore Ravens (6): Tight End Mark Andrews (3. Pro Bowl), Return Specialist Devin Duvernay (2. Pro Bowl), Cornerback Marlon Humphrey (3. Pro Bowl), Fullback Patrick Ricard (4. Pro Bowl), Linebacker Roquan Smith (1. Pro Bowl), Kicker Justin Tucker (6. Pro Bowl)

Buffalo Bills (4): Quarterback Josh Allen (2. Pro Bowl), Wide Receiver Stefon Diggs (3. Pro Bowl), Center Mitch Morse (1. Pro Bowl), Strong Safety Jordan Poyer (1. Pro Bowl)

Carolina Panthers (1): Defensive End Brian Burns (2. Pro Bowl)

Cincinnati Bengals (3): Quarterback Joe Burrow (2. Pro Bowl), Wide Receiver Ja'Marr Chase (2. Pro Bowl), Defensive End Trey Hendrickson (2. Pro Bowl)

Cleveland Browns (3): Guard Joel Bitonio (5. Pro Bowl), Running Back Nick Chubb (4. Pro Bowl), Defensive End Myles Garrett (5. Pro Bowl)

Dallas Cowboys (7): Cornerback Trevon Diggs (2. Pro Bowl), Wide Receiver CeeDee Lamb (2. Pro Bowl), Defensive End Demarcus Lawrence (3. Pro Bowl), Guard Zack Martin (8. Pro Bowl), Linebacker Micah Parsons (2. Pro Bowl), Running Back Tony Pollard (1. Pro Bowl), Return Specialist KaVontae Turpin (1. Pro Bowl)

Denver Broncos (1): Cornerback Pat Surtain (1. Pro Bowl)

Detroit Lions (1): Center Frank Ragnow (2. Pro Bowl)

Green Bay Packers (1): Cornerback Jaire Alexander (2. Pro Bowl)

Houston Texans (1): Tackle Laremy Tunsil (3. Pro Bowl)

Indianapolis Colts (1): Guard Quenton Nelson (5. Pro Bowl)

Kansas City Chiefs (7): Tackle Orlando Brown (4. Pro Bowl), Center Creed Humphrey (1. Pro Bowl), Interior Lineman Chris Jones (4. Pro Bowl), Tight End Travis Kelce (8. Pro Bowl), Quarterback Patrick Mahomes (5. Pro Bowl), Guard Joe Thuney (1. Pro Bowl), Punter Tommy Townsend (1. Pro Bowl)

Las Vegas Raiders (3): Wide Receiver Davante Adams (6. Pro Bowl), Defensive End Maxx Crosby (2. Pro Bowl), Running Back Josh Jacobs (2. Pro Bowl)

Los Angeles Chargers (2): Strong Safety Derwin James (3. Pro Bowl), Linebacker Khalil Mack (7. Pro Bowl)

Los Angeles Rams (1): Interior Lineman Aaron Donald (9. Pro Bowl)

Miami Dolphins (3): Tackle Terron Armstead (4. Pro Bowl), Wide Receiver Tyreek Hill (7. Pro Bowl), Cornerback Xavien Howard (4. Pro Bowl)

Minnesota Vikings (5): Quarterback Kirk Cousins (4. Pro Bowl), Long Snapper Andrew DePaola (1. Pro Bowl), Tight End T.J. Hockenson (2. Pro Bowl), Wide Receiver Justin Jefferson (3. Pro Bowl), Linebacker Za'Darius Smith (3. Pro Bowl)

New England Patriots (1): Linebacker Matthew Judon (4. Pro Bowl)

New Orleans Saints (1): Linebacker Demario Davis (1. Pro Bowl)

New York Giants (2): Running Back Saquon Barkley (2. Pro Bowl), Interior Lineman Dexter Lawrence (1. Pro Bowl)

New York Jets (4): Cornerback Sauce Gardner (1. Pro Bowl), Special Teamer Justin Hardee (1. Pro Bowl), Linebacker C.J. Mosley (5. Pro Bowl), Interior Lineman Quinnen Williams (1. Pro Bowl)

Befindet sich mit seinen bärenstarken Philadelphia Eagles auf MVP-Kurs - und darf im Pro Bowl natürlich nicht fehlen: Philadelphias Quarterback Jalen Hurts. IMAGO/USA TODAY Network

Philadelphia Eagles (8): Wide Receiver A.J. Brown (2. Pro Bowl), Guard Landon Dickerson (1. Pro Bowl), Quarterback Jalen Hurts (1. Pro Bowl), Tackle Lane Johnson (4. Pro Bowl), Center Jason Kelce (6. Pro Bowl), Linebacker Haason Reddick (1. Pro Bowl), Running Back Miles Sanders (1. Pro Bowl), Cornerback Darius Slay (5. Pro Bowl)

Pittsburgh Steelers (2): Free Safety Minkah Fitzpatrick (3. Pro Bowl), Linebacker T.J. Watt (5. Pro Bowl)

San Francisco 49ers (6): Defensive End Nick Bosa (3. Pro Bowl), Strong Safety Talanoa Hufanga (1. Pro Bowl), Fullback Kyle Juszczyk (7. Pro Bowl), Tight End George Kittle (4. Pro Bowl), Linebacker Fred Warner (2. Pro Bowl), Tackle Trent Williams (10. Pro Bowl)

Seattle Seahawks (4): Free Safety Quandre Diggs (3. Pro Bowl), Kicker Jason Myers (2. Pro Bowl), Quarterback Geno Smith (1. Pro Bowl), Cornerback Tariq Woolen (1. Pro Bowl)

Tampa Bay Buccaneers (1): Tackle Tristan Wirfs (2. Pro Bowl)

Tennessee Titans (3): Long Snapper Morgan Cox (5. Pro Bowl), Running Back Derrick Henry (3. Pro Bowl), Interior Lineman Jeffery Simmons (2. Pro Bowl)

Washington Commanders (4): Interior Lineman Jonathan Allen (2. Pro Bowl), Wide Receiver Terry McLaurin (1. Pro Bowl), Special Teamer Jeremy Reaves (1. Pro Bowl), Punter Tress Way (2. Pro Bowl)

Notizen: Insgesamt stehen 88 Spieler im Pro Bowl, aufgeteilt in Offense (42), Defense (36) und Specialists (10). San Franciscos Tackle Trent Williams steht bereits zum 10. Mal im Pro Bowl, hat damit in dieser Kategorie die meisten Auszeichnungen. Seattles Quarterback Geno Smith hat seine erste Pro-Bowl-Nominierung erst in seinem zehnten NFL-Jahr geschafft. Das hat es zuletzt 1999 (Rich Gannon) gegeben.