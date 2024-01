"Große Motivation": Degen verlängert in Köln

Celina Degen wird über die Saison hinaus in der Defensive des 1. FC Köln zu finden sein. Die österreichische Nationalspielerin hat ihren Vertrag verlängert, wie der Frauen-Bundesligist am Mittwoch bekanntgab.

Am vergangenen Freitag hat die polnische Nationalspielerin Adriana Achcinska ihre Unterschrift unter einen neuen Vertrag beim 1. FC Köln gesetzt, am Mittwoch folgte die österreichische Nationalspielerin Celina Degen, die ebenfalls ihr Arbeitspapier beim Effzeh bis zum 30. Juni 2026 verlängerte.

"Ich fühle mich hier in Köln und in der Mannschaft seit Beginn an unglaublich wohl. Der Club und mein gesamtes Team hier sind mir schon nach kurzer Zeit sehr ans Herz gewachsen", begründete Degen, die im Sommer 2022 von der TSG Hoffenheim in die Domstadt kam und seitdem 22-mal für den FC in der Bundesliga auflief, ihre Unterschrift.

"Der FC-Frauenfußball entwickelt sich immer weiter und ich freue mich darauf, weiter ein Teil davon zu sein, und zu helfen, den FC nach vorne zu bringen. Das ist eine große Motivation für mich", führte die 22-jährige Abwehrspielerin weiter aus.

Entwicklungssprung beim FC

"Celina Degen hat in ihrer Zeit beim FC einen Entwicklungssprung gemacht. Sie ist zweikampf- und kopfballstark, übernimmt Verantwortung in der Mannschaft und stabilisiert unseren Defensivverbund", erklärte Nicole Bender-Rummler, Bereichsleiterin Frauen- und Mädchen-Fußball in Köln. "Wir haben großes Vertrauen in Celina, dass ihre Entwicklung bei uns noch lange nicht am Ende ist."

Degen debütierte mit 15 Jahren in der österreichischen Bundesliga für Sturm Graz, sammelte mit Hoffenheim Champions-League-Erfahrung und stand im Kader Österreichs bei der EM 2022, blieb da aber ohne Einsatz.