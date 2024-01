Große Langlauf-Überraschung: Moch Gesamtzweiter der Tour de Ski

Das hatte kaum einer erwartet: Die 18. Tour de Ski der Langläufer endet mit einem deutschen Podestplatz. Friedrich Moch erinnert mit seiner Leistung an die goldenen Zeiten der deutschen Männer.

15 Jahre nach Axel Teichmann hat wieder ein deutscher Langläufer das Podest der prestigeträchtigen Tour der Ski erklommen. Am Sonntag schaffte Friedrich Moch auf der letzten der sieben Etappen auf der Alpe Cermis Rang zwei und wurde damit Gesamtzweiter. Zuletzt war das dem heutigen Trainer Teichmann im Jahr 2009 mit Platz drei gelungen. Gesamtsieger der Tour wurde der Norweger Harald Oestberg Amundsen. Lukas Bögl belegte Rang 17.

Moch legte ein Höllentempo im Berg vor und sprengte bereits auf den ersten Metern des bis zu 28 Prozent Steigung bereithaltenden Berges die Spitzengruppe. Lediglich der spätere Tagessieger Jules Lapierre aus Frankreich, der 2,4 Sekunden vor dem 23 Jahre alten Deutschen aus Isny die Ziellinie überquerte, konnte folgen. Auf Tour-Sieger Amundsen holte Moch knapp 28 Sekunden auf, der große Rückstand von über 1:30 Minuten war jedoch nicht mehr wettzumachen.

Das Massenstart-Ergebnis der Männer im Überblick

Moch verdiente sich den zweiten Tour-de-Ski-Platz mit einer sehr starken, vor allem ausgeglichenen Leistung auf den Distanz-Etappen in beiden Stilarten. Lediglich im Sprint verlor die größte deutsche männliche Langlauf-Hoffnung die am Ende entscheidende Zeit.

Das Finalwochenende mussten Deutschlands Starterinnen und Starter ohne Teamchef Peter Schlickenrieder bestreiten. Dem ehemaligen Top-Athleten wurde die Akkreditierung entzogen, weil er beim Verfolgungsrennen am Donnerstag bei schwierigen Bedingungen seine Ski quer auf die Strecke gestellt hatte, um das Material der deutschen Athleten von der Schneelast zu befreien. Am Freitag teilte Schlickenrieder via Instagram mit, sein Team an den Sportlichen Leiter Andreas Schlütter zu übergeben.

Herren, Tour-de-Ski-Gesamtwertung, Endstand nach 7 Wettbewerben:

1. Harald Oestberg Amundsen (Norwegen) 3:41:21 Std.; 2. Friedrich Moch (Isny) 3:42:40; 3. Hugo Lapalus (Frankreich) 3:42:54; 4. Martin Löwström Nyenget (Norwegen) 3:43:18; 5. Beda Klee (Schweiz) 3:43:28; 6. Erik Valnes (Norwegen) 3:43:39; 7. Henrik Dönnestad (Norwegen) 3:44:03; 8. Jens Burman (Schweden) 3:44:26; 9. Jules Lapierre (Frankreich) 3:45:15; 10. Mika Vermeulen (Österreich) 3:45:18; ... 19. Lucas Bögl (Gaißach) 3:47:55

