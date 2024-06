Große Konstanz, aber ein riesiges Fragezeichen: Der Kader des SC Magdeburg 2024/25

Konstanz wird beim SC Magdeburg zur kommenden Saison groß geschrieben. Trainer Bennet Wiegert muss bislang nur einen Zugang integrieren. Doch über allem schwebt aktuell noch das Verfahren um Nikola Portner.

Wie ist der SC Magdeburg in der kommenden Saison im Tor aufgestellt? Dieses große Fragezeichen wird der Deutsche Meister und Pokalsieger noch beantworten müssen. Sergey Hernandez besitzt noch einen Vertrag bis zum kommenden Sommer, Nikola Portner ist gar bis 2027 an den Club gebunden. Die Zwischenlösung Mikael Aggefors wird wieder in die Handballrente gehen. Doch über allem steht eben der Ausgang des Verfahrens gegen den Schweizer. Eine Entscheidung soll es wohl bis Ende Juni geben.

"Ich habe nicht einmal Kontakt mit Kielce gehabt, obwohl ich so viele Verantwortliche dort kenne. Das sollte alles über einen Spieler sagen, der da ja noch bis 2028 unter Vertrag steht", sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert der Magdeburger Volksstimme zu den andauernden Gerüchten um eine Verpflichtung von DHB-Keeper Andreas Wolff.

Alternativen sind auf dieser Schlüsselposition rar gesät, in Deutschland könnte Christopher Rudeck den Bergischen HC nach dem Abstieg verlassen, mit Dario Quenstedt hat ein Ex-Magdeburger gerade erst seine Karriere beendet. International hat Wisla Plock nach der Verpflichtung von Viktor Hallgrimsson nun mit Routinier Mirko Alilovic und Toptalent Marcel Jastrzebski ein Überangebot zwischen den Pfosten.

Wechsel am Kreis

Den einzigen personellen Wechsel nimmt der SCM am Kreis vor, neben Magnus Saugstrup und Oscar Bergendahl erhält künftig Tim Zechel das Vertrauen. "Natürlich weiß ich um die beiden Namen, die dort spielen. Ich glaube, sie haben nach dem Wechsel von Bergendahl gezeigt, dass sie ein super Duo sind. Aber bei der Anzahl der Spiele, die die haben, ist es glaube ich unverzichtbar, drei Kreisläufer zu haben. Ich möchte so viel wie möglich lernen, möchte mich aber auch auf keinen Fall verstecken und möchte dort meine Rolle finden und dem Team helfen", kommentierte der 27-jährige Zechel gegenüber handball-world seine Rückkehr an die Elbe.

"Ich kenne Tim noch aus meiner Zeit als Jugendkoordinator beim SCM und habe ihn damals auch nur sehr ungern gehen lassen. Umso schöner ist, welche Entwicklung er in den vergangenen Jahren gemacht hat und zum deutschen Nationalspieler wurde. Er kennt die Stadt, kennt den Verein und für ihn und mich schließt sich mit diesem Wechsel also ein Kreis", so Wiegert, nun Cheftrainer und Geschäftsführer Sport beim SCM, bei der Vorstellung.

Verlassen wird den Verein hingegen Lucas Meister, der in die Schweiz zum Meister Kadetten Schaffhausen zurückkehrt. "Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, den SC Magdeburg sowie die Liqui Moly HBL am Ende dieser Saison zu verlassen und in meine Heimat zurückzukehren", sagte Meister zu seinem Wechsel. "Dies vorwiegend, um eine größere Rolle in meinem künftigen Team einzunehmen und weiterhin europäisch zu spielen."

Abgänge ohne Ersatz

Im zentralen Rückraum zieht Janus Smarason weiter zu Pick Szeged. "Ich unterschreibe bei einem Verein mit großer Tradition", freut sich der Isländer auf der Vereinswebseite der Magyaren auf die neue Aufgabe.

Der SC Magdeburg holte Smarason im Sommer 2023 aufgrund der Verletzung von Gisli Kristjansson kurzfristig aus Kolstad (Norwegen) an die Elbe. Natürlich hätte man "Janus gern über die Saison hinaus im Team gehabt", gesteht Wiegert ein. "Aber er war von Beginn an ehrlich und transparent mit uns und wir waren die ganze Zeit über seinen Plan, eine andere Herausforderung eingehen zu wollen, informiert."

Piotr Chrapkowski war eigentlich schon im vergangenen Sommer verabschiedet worden, auch der Abwehrspezialist hatte aufgrund der Verletzung von Gisli Kristjansson noch eine Saison drangehängt. Nun also der endgültige Abschied des 36-Jährigen, der ebenso wie Interimstorhüter Mikael Aggefors die Karriere beendet.

Veränderungen Kader SC Magdeburg

Zugänge im Sommer 2024:

Tim Zechel (HC Erlangen)



Abgänge im Sommer 2024:

Janus Smarason (Pick Szeged/HUN)

Lucas Meister (Kadetten Schaffhausen/SUI)

Mikael Aggefors (Karriereende)

Piotr Chrapkowski (Karriereende)

Der Kader des SC Magdeburg 2024/25