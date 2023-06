Große Konkurrenz ausgestochen: Augsburg holt Breithaupt vom KSC

Tim Breithaupt wagt den Schritt in die Bundesliga und wechselt zum FC Augsburg. In der vergangenen Saison war der 21-Jährige beim Karlsruher SC gesetzt, ehe er sich einen Knöchelbruch zuzog.

Auf der Suche nach Verstärkungen ist der FC Augsburg erneut bei einem Zweitligisten der vergangenen Saison fündig geworden. Vom Karlsruher SC wechselt der defensive Mittelfeldspieler Tim Breithaupt zu den Fuggerstädtern.

"Wir freuen uns sehr, dass sich Tim Breithaupt trotz zahlreicher anderer Angebote für einen Wechsel zum FC Augsburg entschieden hat", wird Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport beim FCA, zitiert: "Mit ihm bekommen wir einen defensiv starken Mittelfeldspieler, der gleichzeitig auch große Qualitäten im Spielaufbau hat und eine unglaubliche Ruhe am Ball ausstrahlt."

Breithaupt sei "für sein Alter schon sehr reif und verfügt über ein extremes Potential - deshalb bin ich mir sicher, dass er sich schnell an das hohe Niveau in der Bundesliga gewöhnen und unseren Fans viel Freude bereiten wird", prophezeit Reuter.

Der gebürtige Offenburger kam 2017 aus der Jugend des SC Freiburg in den KSC-Nachwuchs, wo er zum festen Bestandteil in der Profimannschaft reifte. 2021/22 zählte er bereits zu den absoluten Stammspielern (33 Einsätze), in der zurückliegenden Saison absolvierte er dann sogar die ersten 24 Pflichtspiele der Saison für den KSC - alle von Beginn an - ehe ihn in der zweiten Saisonhälfte ein Knöchelbruch ausbremste.

Nun, mit 21 Jahren und nach 63 Spielen für den Karlsruher SC (zwei Tore, fünf Vorlagen), folgt der nächste Karriereschritt des siebenmaligen U-20-Nationalspielers Deutschlands. In Augsburg unterschreibt Breithaupt für fünf Jahre bis 2028.

Geldregen für den KSC

Da der 1,92-Meter-Mann beim KSC noch einen Vertrag bis 2024 hatte, wird außerdem eine Ablösesumme fällig. Nach kicker-Informationen überweist der FCA 2,5 Millionen Euro an den Zweitligisten. Der KSC schreibt in seiner Pressemitteilung von einer "vertraglich festgelegten Ausstiegsklausel", die "eine feste Ablösesumme" beinhaltete.

"Es war mein großer Wunsch, in diesem Sommer den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen, und ich bin fest davon überzeugt, dass der FC Augsburg hierfür die richtige Adresse ist", sagt Breithaupt: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen und auch mit dem Trainer geben mir ein sehr gutes Gefühl für die kommende Saison und ich kann es kaum erwarten, endlich wieder auf dem Platz zu stehen und meine neuen Teamkollegen kennenzulernen."

Zuvor verpflichtete der FC Augsburg bereits Patric Pfeiffer (SV Darmstadt 98), Finn Dahmen (1. FSV Mainz 05) und Sven Michel (Union Berlin).