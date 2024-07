Große Fußstapfen für Fortunas Talente: Wie bewältigt Düsseldorf II den XXL-Umbruch?

Die U 23 von Fortuna Düsseldorf erlebt aktuell einen gewaltigen Umbruch. 13 Spieler haben den Verein verlassen. Dafür sind etliche neue da. Was ist drin mit der Zwoten 2.0?

Einer der jungen Hoffnungsträger in Düsseldorf: Mechak Quiala-Tito erwies sich in der U-19-Bundesliga als treffsicherer Angreifer. IMAGO/Fotografie73

Es ist der natürliche Lauf der Dinge, dass bei einer Zweitvertretung in der Sommerpause viel Fluktuation herrscht. Doch mit 13 Abgängen und bis dato neun Zugängen ist der Umbruch bei Fortuna Düsseldorfs U 23 immens.

Schon im Mai verkündigte der Verein seine Entscheidung, sich von zwölf Spielern zu trennen und viel Platz für externe Spieler und Talente aus den eigenen U-Mannschaften zu schaffen. So verließen unter anderem Kapitän Tim Corsten (SV Rödinghausen), Leistungsträger Soufiane El-Faouzi (Alemannia Aachen) und Ephraim Kalonji den Klub. Zudem mussten sich die Rheinländer von ihrem Anführer Adam Bodzek (Karriereende) verabschieden. Die Vereinsikone beendete mit der abgelaufenen Saison seine lange und erfolgreiche Karriere. Ebenfalls Adieu sagte Min-Woo Kim, den es zurück in seine Heimat nach Südkorea zog.

Große Lücken zu schließen

Diese ganzen Abgänge müssen die Verantwortlichen selbstverständlich kompensieren, und so überschlugen sich die Transfermeldungen bei der "Zwoten" in den letzten Wochen nur so. Mit Elias Egouli (1. FC Düren) und Leonard Brodersen (FC Teutonia 05) kamen zwei gelernte Innenverteidiger, die die Lücke von Seymour Fünger (Fortuna Köln), Corsten und Bodzek schließen sollen.

Zudem verstärkt sich die Zwote mit Dominic Grehl (Torwart, MSV Duisburg U 19), Marius Zentler (Zentrales Mittelfeld, Sportfreunde Siegen), Noah Förster (Innenverteidiger, Alemannia Aachen U 19), Gideon Guzy (Linker Verteidiger, SC Verl), Hamza Anhari (Zentrales Mittelfeld, MSV Duisburg), Kris Pöstges (Innenverteidiger, eigene U 19), David Savic (Rechter Verteidiger, eigene U 19), Tobias Grulke (Innenverteidiger, eigene U19), und Mechak Quiala-Tito (Mittelstürmer, eigene U 19).

Vielversprechende Eigengewächse

Letzterer kam in der abgelaufenen Spielzeit in der U-19-Bundesliga in 13 Spielen auf neun Tore und einen Assist und dürfte mit seinen 18 Jahren ein spannender Spieler für die kommende Saison werden. Genauso wie sein Weggefährte Ronay Arabaci. Der Linksaußen stieß ebenfalls aus der eigenen U 19 zur Langeneke-Truppe und netzte in der Vorbereitung schon zweimal. Auf der rechten Außenbahn verstärkten sich die Rot-Weißen mit Lennart Garlipp. Der 20-Jährige ist zwar gelernter Mittelstürmer, kam aber in der Vorbereitung bis dato eher über rechts zum Einsatz.

Nimmt man noch die bereits vorhandenen Talente wie Daniel Bunk, King Manu oder Sima Sosu hinzu, verspricht die Saison der Flingeraner, eine spannende zu werden. Wie weit es mit Jens Langeneke gehen kann, offenbart die Rückrunde der vergangenen Saison. Da waren die Landeshauptstädter nämlich phasenweise kaum aufzuhalten und fuhren Sieg um Sieg ein. Am Ende schloss in der Rückrundentabelle auf Platz fünf ab. Für die kommende Spielzeit wird das wohl eher nicht der Maßstab sein. Wie immer besteht das Mindestziel darin, die Klasse zu halten und Talente für den Zweitligakader zu entwickeln. Alles darüber hinaus ist Bonus.