Große Fragezeichen im Rückraum: Der Kader der Rhein-Neckar Löwen 2024/25

Die Rhein-Neckar Löwen sind DIE Enttäuschung der aktuellen Bundesliga-Saison. Nun gibt es auch noch Wechsel-Gerüchte um Juri Knorr, den Dreh- und Angelpunkt im Löwen-Spiel. Wie plant der zweimalige Meister für die kommende Saison? Ein Blick auf den Kader:

Während die Rhein-Neckar Löwen in der European League im Viertelfinale stehen, enttäuschen sie in der Handball-Bundesliga in dieser Saison auf ganzer Linie: Aktuell steht der elfte Tabellenplatz zu Buche. Schon 15 Pleiten haben die Löwen in der Liga kassiert - darunter einige enttäuschende Auftritte wie zuletzt in Wetzlar. Das Team von Sebastian Hinze geriet zwischenzeitlich sogar gefährlich nahe an die Abstiegszone.

(Vorzeitiger) Knorr-Abgang?

Nun soll auch noch der Abgang von Juri Knorr, laut einem Bericht der Bild, bevorstehen. Demnach werde der Spielmacher spätestens 2026 die Löwen verlassen und zum dänischen Top-Klub Aalborg Håndbold wechseln. Es ist ein vorzeitiger Abgang im Sommer 2025 im Gespräch. Doch sogar ein Knorr-Abgang schon in diesem Jahr scheint, bei einer entsprechenden Ablöse, nicht ausgeschlossen.

Zehnder im Gespräch

Die Löwen sind wohl bereits auf der Suche nach einem Knorr-Nachfolger. So wird etwa der Schweizer Manuel Zehnder, der aktuell für den ThSV Eisenach spielt, gehandelt (wir berichteten). Dessen Stammverein, der HC Erlangen, hat sich aber zuletzt deutlich geäußert.

Auf handball-world-Nachfrage zu den damaligen Spekulationen um einen möglichen Zehnder-Verbleib in Eisenach sagte HCE-Geschäftsführer René Selke schon Anfang März: "Es war von Anfang an klar, dass wir nach diesem einen Jahr mit ihm weiter in die Zukunft gehen werden." Selke stellte zur Zukunft des Rückraumspielers klar: "Wir wollen eine Mannschaft mit und um ihm herum für die Zukunft aufstellen."

Transfer-Poker um Ahouansou

Auch ein guter Freund von Juri Knorr will weg: Die Rede ist von Philipp Ahouansou. Die "Causa Ahouansou" zieht sich mittlerweile schon mehrere Monate. Der Rückraum-Linke möchte zur HSG Wetzlar wechseln. Beim Liga-Konkurrenten erhofft er sich mehr Spielanteile. Bei den Mittelhessen würde er zudem wieder mit seinem Ex-Trainer Frank Carstens zusammenarbeiten. Beide haben sich in ihrer kurzen Zeit in Minden schätzen gelernt, obwohl am Ende der Abstieg von GWD stand.

Das Problem: Der 22-jährige Ahouansou hat noch einen bis 2025 laufenden Vertrag beim noch amtierenden Pokalsieger. Der Mannheimer Morgen hat Informationen darüber, dass die Parteien - Ahouansou und die Löwen - vor Gericht streiten. Demnach geht es um eine Vertragsklausel, die eine Ablösesumme hinfällig machen würde.

Zwei große Fragezeichen im Rückraum

Es gibt also zumindest mal zwei große Fragezeichen, die den Rückraum betreffen. Wobei ein Abgang Knorrs ohne Frage eine deutlich größere Lücke bei den Löwen hinterlassen würde. Für den Rückraum stehen unterdessen die Verpflichtungen von Ivan Martinovic (MT Melsungen) und Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen) bereits fest.

Mit Heymann, Olle Forsell Schefvert und dem verletzten Halil Jaganjac hätten die Löwen ohne Ahouansou also noch drei Spieler für die linke Halbposition. Auch Gustav Davidsson kann dort spielen, würde aber gerade im Falle eines Knorr-Abgangs wohl noch eher auf der Mitte-Position gebraucht.

Ebenso könnte andersherum Schefvert auf der Spielmacher-Position aushelfen. Im rechten Rückraum soll Martinovic Niclas Kirkeløkke (SG Flensburg-Handewitt) ersetzen. Der zweite Mann auf dieser Position ist Jon Lindenchrone Andersen.

Noch kein Gislason-Ersatz

Kreisläufer Ymir Örn Gislason (Göppingen) wird die Rhein-Neckar Löwen zum Ende dieser Saison ebenso verlassen wie Torhüter Joel Birlehm (TSV Hannover-Burgdorf). Der Birlehm-Abgang ist dem Luxusproblem zwischen den Pfosten geschuldet: Mit Nationaltorhüter David Späth und Routinier Mikael Appelgren haben die Löwen auf dem Papier auch in der nächsten Saison ein starkes Gespann.

Gensheimer hört auf

Für Gislason haben die Badener noch keinen Ersatz geholt. Jannik Kohlbacher und Steven Plucnar Jacobsen stehen auch für die Saison 2024/25 noch unter Vertrag. Löwen-Legende Uwe Gensheimer wird im Sommer seine Karriere beenden (und soll in die Rolle des Sportlichen Leiters hineinwachsen). Mit Lion Zacharias (HSG Wetzlar) wird ein Linksaußen den Verein zudem komplett verlassen. Dafür wechselt Tim Nothdurft (Bergischer HC) in Richtung Mannheim.

Reichmann-Zukunft unklar

Auf Rechtsaußen ist weiter Vereinsurgestein Patrick Groetzki eingeplant. Noch nicht klar ist, wie es für Tobias Reichmann weitergeht. Der Europameister von 2016 wurde aufgrund einer langwierigen Groetzki-Verletzung nachverpflichtet - und erstmal nur mit einem Vertrag bis zum Sommer 2024 ausgestattet.

Kader Rhein-Neckar Löwen 2024/25

Trikotnummer Name Position Geburtsdatum 1 Mikael Appelgren Torwart 06.09.1989 29 David Späth Torwart 29.04.2002 Tim Nothdurft Linksaußen 11.07.1997 15 David Móré Linksaußen 13.06.2004 19 Ahouansou, Philipp Rückraum Links 02.05.2001 25 Forsell Schefvert, Olle Rückraum Links 13.08.1993 45 Jaganjac, Halil Rückraum Links 22.06.1998 10 Knorr, Juri Rückraum Mitte 09.05.2000 22 Davidsson, Gustav Rückraum Mitte 29.11.1999 Ivan Martinovic Rückraum Rechts 06.01.1998 42 Lindenchrone Andersen, Jon Rückraum Rechts 02.01.1997 24 Groetzki, Patrick Rechtsaußen 04.07.1989 9 Jacobsen, Steven Plucnar Kreisläufer 22.10.2000 80 Kohlbacher, Jannik Kreisläufer 19.07.1995

