"Große Explosivität": Österreichs EM-Held Möstl spielt ab Sommer in Lemgo

Er war womöglich die Entdeckung schlechthin bei der gerade zu Ende gegangenen Handball-Europameisterschaft. Constantin Möstl spielt am Sommer im Tor des TBV Lemgo Lippe.

EM-Entdeckung Möstl (23) verlässt den österreichischen Erstligisten ALPLA HC Hard nach Ablauf der Saison und schließt sich dann dem TBV Lemgo Lippe an. Dies gaben die Ostwestfalen am Mittwoch bekannt. Möstl hatte bei der EM unter anderem auch die deutsche Mannschaft im Hauptrundenduell (22:22) in Köln schier zur Verzweiflung gebracht. Er erhält in Lemgo einen Zweijahresvertrag.

Im EM-Spiel gegen den Gastgeber hielt Möstl mit 17 Paraden das Unentschieden fest. In vier von sieben Turnierspielen der Österreicher wurde er zum "Man of the Match" gewählt, im gesamten Turnier kam er auf 81 Paraden, starke 35,4 Prozent aller Würfe auf sein Tor konnte er parieren.

Im Gespann mit Kastelic

"Für meine weitere sportliche Entwicklung und den Schritt von der österreichischen Liga in die stärkste Liga der Welt, sehe ich mich in Lemgo bestens aufgehoben", sagte der 23-Jährige zu seinem Wechsel: "Als ich die Anfrage vom TBV bekommen habe, war für mich schnell klar, dass ich diese große Chance nutzen möchte."

Möstl verfüge über "große Explosivität, eine starke Technik und ein gesundes Selbstbewusstsein, welches für Torhüter unabdingbar ist", sagten TBV-Geschäftsführer Jörg Zereike und Trainer Florian Kehrmann über Möstl, der laut Vereinsmitteilung mit Urh Kastelic "das Gespann der Zukunft" bilden soll.