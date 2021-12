Große Erleichterung bei Schalke und Fraisl

Schalke 04 ist gegen Nürnberg im neunten Anlauf gegen einen Aufstiegskonkurrenten der zweite Sieg gelungen. Für Keeper Martin Fraisl und Königsblau war das mehrfach bedeutend.

"Endlich" dürften sich viel Schalker Fans nach dem am Ende klaren 4:1 gegen den FCN gedacht haben. Endlich hat Königsblau wieder ein Duell mit einem Top-10-Team in der engen 2. Liga für sich entschieden. Nach dem 1:0 beim SC Paderborn Anfang September hatten die Gelsenkirchener nämlich nur einen Zähler aus sieben Partien gegen Aufstiegskonkurrenten eingefahren. Zwar war unter diesen Spielen auch das viel diskutierte 1:1 gegen Werder Bremen, doch wie vergangene Woche bei St. Pauli (1:2) gab es sonst nur Niederlagen: 0:1 in Heidenheim und 1:4 in Regensburg, zu Hause gab es ein 2:4 gegen Darmstadt, ein 1:2 gegen Karlsruhe und ein 1:3 gegen den HSV.

"Du weißt, dass du das Spiel gewinnen musst", erklärte Keeper Martin Fraisl bei "Sky" hinsichtlich der engen Tabellensituation. Die Erwartung vor dem Spiel sei wahnsinnig gewesen. "Die Drucksituation war enorm - dementsprechend groß ist die Erleichterung", kommentierte der Österreicher, der auch aufgrund einiger Unsicherheiten Grund dazu hatte, sich über die Treffer auf der richtigen Seite zur freuen.

Fraisl nennt Fans als Grund für die Leistungssteigerung

Großen Anteil an der gesamten Leistungssteigerung der Knappen hatten laut Fraisl die Fans. Schließlich hätte S04 "schon oft als Truppe gezeigt, dass wir die Emotionen von den Rängen mit aufs Spielfeld nehmen". Dass diese bei den insgesamt 15.000 Zuschauern vorhanden waren, war schon im Vorfeld aufgrund der Fanfreundschaft der Klubs klar.

Nicht so klar war indes, wie die optisch überlegenen Schalker die Begegnung über weite Strecken gestalteten und sich die Punkte sowie den gewaltigen Sprung in der Tabelle redlich verdienten. Daran beteiligt war auch Darko Churlinov, der ebenfalls erleichtert war. Dafür sorgte bei der Stuttgarter Leihgabe allein schon die Tatsache, schmerzfrei zu sein nach einem Monat voller Schulterprobleme.

Wir haben genug Qualität in der Mannschaft. Wenn wir 100 Prozent geben, mache ich mir gar keine Sorgen. Darko Churlinov

Den starken Churlinov freute es natürlich ebenso sehr, sein erstes Tor im Dress der Königsblauen erzielt zu haben. Hinzu kam die Vorlage zum 1:0 durch Thomas Ouwejan. Nach Abpfiff gab der Offensivmann aus Nordmazedonien gar noch eine Kampfansage ab: "Es muss einfach jeder einzelne Spieler hundert Prozent geben. Wir haben genug Qualität in der Mannschaft. Wenn wir hundert Prozent geben, mache ich mir gar keine Sorgen", gab sich Churlinov trotz der Verletztensituation bei S04 selbstbewusst.

Zum Ende der Hinrunde gelang immerhin ein wichtiger Erfolg. Das nächste Topspiel gegen den HSV kommenden Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kann also kommen. Aus S04-Sicht genauso gerne der nächste Sieg gegen einen Aufstiegskonkurrenten.