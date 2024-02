Große Emotionen beim Fischer-Abschied - Beck neuer Präsident

Am Montagabend endete eine Ära: Nach 24 Jahren schied Peter Fischer als Eintracht-Präsident aus seinem Amt aus. Große Emotionen und große Worte begleiteten die Mitgliederversammlung in der Frankfurter Jahrhunderthalle. Neuer Präsident ist der Immobilienunternehmer Mathias Beck, der von einer überwältigenden Mehrheit gewählt wurde.

Die Frankfurter Jahrhunderthalle platzte aus allen Nähten, als am Montagabend auf der Mitgliederversammlung der Eintracht die 24-jährige Amtszeit von Präsident Peter Fischer endete. "Ausverkauftes Haus, so etwas kenne ich bei uns nur aus dem Stadion", staunte Fischer beim Blick auf die Ränge, wo die Mitglieder aus Platzgründen teilweise stehen mussten. Stolz verkündete der scheidende Präsident die Zahl von mehr als 139.000 Mitgliedern, womit die Eintracht weltweit der zwölftgrößte Verein sei. "Ein Wahnsinnserfolg."

Wie sehr der Verein und die im Juli 2000 gegründete Fußball AG in Fischers Amtszeit gewachsen sind, dokumentieren diese von Fischer vorgetragenen Zahlen: Als Fischer anfing, waren unter dem Dach der SGE weniger als 1500 Sportler aktiv, mittlerweile sind es mehr als zehnmal so viele. Die Zahl der hauptamtlichen Mitarbeiter beim e.V. wuchs von acht auf über 100, bei der Fußball AG stieg die Zahl der Mitarbeiter von 20 auf über 500.

Wir sind ein bunter Klub. Wer das nicht lebt, den schmeißen wir raus. Peter Fischer

Nach fast einem Vierteljahrhundert als Präsident spüre er, dass ihm langsam "die Energie" ausgehe: "Was ich in meinem Leben an Genüssen mitnehmen durfte, ist nie ganz spurlos an mir vorübergegangen. Aber ich würde es nicht anders machen." Fischer, der Lebemann. "Ich fühle, dass es an der Zeit ist aufzuhören." Der 67-Jährige nutzte seinen letzten großen Auftritt, um einmal mehr jene Werte in den Mittelpunkt zu rücken, für die er seit Jahren in besonderem Maße öffentlich eintritt.

Fischer: Politisch, wie immer

"Sport ist nie nur unpolitisch, ich habe unsere Satzung immer als Leitbild gesehen. Der Sport dient dem friedlichen Zusammenleben der Menschen, da ist kein Platz für Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung." Donnernder Applaus, stehende Ovationen. "Der Verein lebt immer nur über die Menschen. Wir sind ein bunter Klub, eine große internationale Familie", betont Fischer. Wer das nicht lebe, "den schmeißen wir am Ende des Tages raus, die Konsequenz haben wir". Ein besonderes Zeichen: Angehörige der Opfer des rassistischen Terroranschlags von Hanau (19. Februar 2020) kamen auf seine Einladung und saßen in der ersten Reihe.

Warme Worte schickte er seinem Nachfolger Mathias Beck (52) voraus. Den erfolgreichen Immobilienunternehmer lernte er vor 15 Jahren auf der Fahrt zu einem Fanclubtreffen kennen: "Mathias erfüllt alle Voraussetzungen, um mindestens so ein guter Präsident zu werden wie ich. Er ist Eintrachtler durch und durch. Im Hintergrund und in den Vereinsgremien ist er dem Klub über viele Jahre verbunden. Ich bin unendlich froh und glücklich, diesen Verein in gute Hände zu übergeben."

Beck und seine Pläne: Ein Ultra im Präsidium

Der neue starke Mann bei der Eintracht: Mathias Beck. picture alliance/dpa

Beck spielte den Ball zurück. "Du standest 24 Jahre wie eine Wand für Eintracht Frankfurt. Peter, du bist ein ganz Großer, ich bin ein großer Fan von dir. Du hast unseren Verein vorangebracht und warst der Botschafter schlechthin", betonte der 52-Jährige in seiner Vorstellungsrede. In der folgenden halben Stunde skizzierte er seine Pläne und Ziele mit der Eintracht. Eine zentrale Aufgabe sieht er darin, mehr und größere Sportstätten für die über 50 Sportarten unter dem Dach der Eintracht zu erschließen. Denn nicht nur die Jahrhunderthalle platzt aus allen Nähten … Unter allen Klubs, die Profifußball anbieten, sei die Eintracht der "größte Breitensportverein der Welt". Dies habe eine in Auftrag gegebene Studie ergeben.

Stärken will Beck auch den "Dialog mit der Kurve". Zu diesem Zweck wird ein Mitglied der Ultras Frankfurt ins Präsidium rücken: Benjamin von Loefen, der als Geschäftsführer einer internationalen Fitnesskette arbeitet. Von Loefen soll sich primär um den Ausbau der Sportstätten-Infrastruktur und die Stärkung des Ehrenamts kümmern. Grundsätzlich betonte Beck: "Auch mit mir als Präsident werden wir keinen Zentimeter von unseren Werten abrücken."

Fischer wird Ehrenpräsident

Um 21.47 Uhr war es dann so weit: Von 1867 stimmberechtigten Mitgliedern votierte eine überwältigende Mehrheit für Beck. Es gab lediglich fünf Gegenstimmen und elf Enthaltungen, aber auch keinen Gegenkandidaten. So ganz wird Fischer aber nicht von der Bildfläche verschwinden. Um 22:03 Uhr stand die Wahl von Fischer als künftigem Ehrenpräsidenten an - wenig überraschend votierte auch hier eine klare Mehrheit. Mit donnerndem Applaus schloss sich der Kreis an diesem historischen Abend in der Eintracht-Welt.