"Große Ehre": Ujah über Braunschweiger Kapitänsamt

Beim 2:2 in Fürth führte Anthony Ujah Eintracht Braunschweig erstmals als Kapitän aufs Feld. Im Falle eines Klassenerhalts dürfen sich die BTSV-Anhänger auf weitere Treffer des Nigerianers freuen.

Mit dem Punktgewinn in Fürth dürften die Braunschweiger gut neun Minuten zufrieden gewesen sein. Doch im Parallelspiel in Kaiserslautern konterte Bielefeld den späten Ausgleich der Roten Teufel (88. Minute) in der siebten Minute der Nachspielzeit. Daher schrumpfte das Polster auf den Relegationsplatz auf drei Zähler - dazu haben die Niedersachsen ein schlechteres Torverhältnis als die Ostwestfalen. "Das ist ein unglücklicher Ausgang für uns heute, auch mit Blick auf die anderen Plätze. Dennoch ist es wichtig, dass wir nicht verloren haben", wird Anthony Ujah in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Für den Nigerianer war der Auftritt etwas Besonderes. Denn der 32-Jährige, der im Sommer von Union Berlin kam, führte den BTSV erstmals als Kapitän aufs Feld. Geschuldet war dies der Gelbsperre von Jannis Nikolaou und der Nicht-Berücksichtigung von Jasmin Fejzic und Robin Krauße in der Startelf. "Es ist eine große Ehre, bei so einem geilen Verein zu sein und diesen anzuführen", erklärte der Angreifer, der auch mit einem Tor vorneweg ging, nach dem Abpfiff.

Sogar ein Remis könnte schon für den Klassenerhalt reichen

Doch sowohl sein zwischenzeitlicher Führungstreffer als auch Pherais Tor zum 2:1 reichte letztlich nicht für die erhofften drei Zähler. Vor allem nach dem Treffer des Niederländers wirkte die Eintracht in der Defensive unorganisiert und bekam dafür die Quittung. "Das war trotz allem ein Punktgewinn, auch wenn das Ergebnis etwas weh tut, wenn man zweimal in Führung liegt. Wir nehmen den Zähler mit", so Ron-Thorben Hoffmann.

Schon kurz nach Abpfiff am Ronhof blickten die Löwen daher schon auf den kommenden Samstag und das Heimspiel gegen Abstiegskandidat Jahn Regensburg. Gegen den SSV möchte der Aufsteiger seinen Fans für die "beeindruckende" Unterstützung etwas zurückgeben. "Am kommenden Samstag wollen wir das dann endgültig zurückzahlen", erklärte Hoffmann. Damit spielt der Schlussmann auf den Klassenerhalt an, der bei einer Niederlage von Bielefeld gegen Paderborn schon mit einem Remis zu erreichen wäre.

Sollte der BTSV diesmal nach dem Aufstieg nicht sofort wieder den Gang in die 3. Liga antreten, dürfen sich auch die Fans über weitere Tore von Ujah freuen. Denn dieser bestätigte, dass sich sein Vertrag nach seinem 18. Einsatz automatisch um ein Jahr verlängert, sollte die Eintracht die Klasse halten.