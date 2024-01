Große Bühne: Sea Devils tragen zwei Heimspiele in Hannover aus

Die Hamburg Sea Devils treten 2024 zu zwei Heimspielen der European League of Football in der Hannoveraner Arena an. Auch andere ELF-Teams spielen kommende Saison in größeren Stadien.

In Kooperation mit Fußball-Zweitligist Hannover 96 tragen die Hamburg Sea Devils in der Saison 2024 zwei Heimspiele in der European League of Football in der Heinz von Heiden Arena aus. Das Stadion in Niedersachsens Landeshauptstadt bietet ein Fassungsvermögen für bis zu 49.000 Zuschauer.

Der kaufmännische Leiter von 96, Markus Kalusche wird in einer Pressemitteilung der ELF wie folgt zitiert: "Wir freuen uns sehr darüber, dass die European League of Football und die Sea Devils in der Heinz von Heiden Arena gleich zweimal Station machen. Es ist bekannt, dass die Football-Community auch in Niedersachsen sehr stark ist, und wir können es kaum erwarten, die norddeutsche Football-Familie in unserem Stadion begrüßen zu dürfen. Die Heinz von Heiden Arena ist durch die regelmäßigen Großkonzerte bereits für tolle Veranstaltungen auch neben den Fußball bekannt - ich bin sicher, dass wir eine großartige Atmosphäre erleben werden."

Auch andere Teams veranstalten 2024 Spiele in größeren Stadien

In der Saison 2023 hatten die Sea Devils bereits einen Zuschauerrekord in der ELF aufgestellt, als zu ihrem Heimspiel gegen den späteren Champion Rhein Fire aus Düsseldorf 32.500 Zuschauer in den Hamburger Volkspark kamen. 2024 bestreitet die Mannschaft erneut eine Partie im Stadion des Hamburger SV. Zudem wird ein Heimspiel der "Seeteufel" im Bremer wohninvest Weserstadion ausgetragen.

"Schon bei der Gründung der Liga haben wir den Anspruch klar formuliert, dass wir mit diesem großartigen Sport so viele Menschen wie möglich erreichen und außergewöhnliche Events anbieten wollen. Es macht uns sehr stolz, dass wir dieses Versprechen bereits im vierten Jahr regelmäßig schon in der Regular Season einlösen können. Aber das ist erst der Anfang, weitere Highlights werden folgen", sagt ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica.

So führen auch die Cologne Centurions in der kommenden Saison vier Heimspiele in einem größeren Stadion durch: dabei treten die Kölner im Aachener Tivoli an, der Platz für bis zu 32.900 Zuschauer bietet. Weitere ELF-Teams befänden sich momentan noch in Gesprächen mit größeren Arenen zur Austragung von Heimspielen. Das Championship Game 2024 der European League of Football, die im Jahr 2021 gegründet wurde, findet am 22. September in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen statt. Mehr als 15.000 Tickets wurden bereits verkauft.