Große Bühne im Derby - Reis’ Forderungen an sein Team

Die komfortable Lage macht es möglich: Auch mit einer Niederlage in Dortmund könnte der VfL Bochum am Samstag den Klassenverbleib perfekt machen. Trainer Thomas Reis hat aber gewisse Forderungen an seine Mannschaft.

Thomas Reis will, dass sein Team an die Leistung aus dem Hinspiel gegen Dortmund anknüpft. IMAGO/Team 2

Den ersten Matchball am vergangenen Sonntag vergab der VfL Bochum und zeigte überdies eine ganz schwache Vorstellung. Beim 0:2 gegen den FC Augsburg ließen die Gastgeber eine ganze Menge der Tugenden vermissen, die das Team über weite Strecken der Saison ausgezeichnet hatten.

Der Klassenerhalt dürfte zwar nicht mehr in Gefahr geraten, aber es geht natürlich auch darum, eine überragende Saison entsprechend zu krönen und letztlich nicht allein durch fremde Hilfe den entscheidenden Schritt zu bewerkstelligen. Das könnte allerdings am Samstag der Fall sein.

Die Szenarien

Nur wenn der VfB Stuttgart am Samstag Nachmittag sein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg gewänne, könnten die Schwaben den VfL Bochum auf der Zielgeraden noch abfangen. Andererseits wäre der Aufsteiger in Sicherheit, wenn es beim Spiel der Stuttgarter etwas anderes gäbe als einen Dreier der Heimmannschaft.

In diesem Fall könnte der VfL also kurz vor 17.30 Uhr am Samstag selbst bei einer eigenen Niederlage in Dortmund jubeln. Doch natürlich legt Thomas Reis großen Wert darauf, dass sich seine Mannschaft ganz anders präsentiert als gegen Augsburg und auch zuvor beim SC Freiburg (0:3), als der Revierklub ebenfalls arg enttäuschte.

Die entsprechende Bühne ist natürlich bereitet. "In Dortmund, vor 80.000 Zuschauern, wollen wir uns natürlich ganz anders präsentieren und zeigen, was wir können", verkündet Reis. 8100 Tickets haben sich die Bochumer Fans gesichert; der VfL kann also auf einen so großen Support bauen wie selten in einer Auswärtspartie.

Danilo Soares droht auszufallen

Dabei wird es immer wahrscheinlicher, dass Danilo Soares diesmal wirklich nicht mitwirken kann, nachdem sein Einsatz schon vor dem Augsburg-Spiel äußerst fraglich gewesen war. Dort mischte der Brasilianer noch mit, zu Wochenbeginn konnte er wegen Rücken- und Hüftbeschwerden aber erneut nicht trainieren und wird wohl nicht rechtzeitig fit zum Spiel in Dortmund.

In welcher Besetzung auch immer, Bochum geht natürlich als krasser Außenseiter in das Nachbarschafts-Duell. Das galt allerdings auch vor dem Hinspiel, doch da bot der VfL mit großer Entschlossenheit und Leidenschaft den Schwarzgelben Paroli und erstritt ein 1:1. So will sich der VfL erneut präsentieren: Abstände klein halten, Fehler minimieren, das gehört zu den Forderungen von Trainer Reis an seine Mannschaft.

Sieglos-Serie gegen Dortmund

Von den jüngsten 15 Gastspielen in Dortmund gewann der VfL übrigens nur eine einzige Partie, zu Zeiten, als Thomas Reis noch als Spieler in Bochum unter Vertrag stand. Im September 1999 reichte ein spätes Tor von Delron Buckley zum 1:0-Erfolg. Reis jedoch musste damals wegen einer Bauchmuskelzerrung passen.

Diesmal wird er seine Mannschaft von der Seitenlinie aus wie gewohnt dirigieren, nachdem er die jüngste Partie gegen Augsburg wegen seiner Rot-Sperre verpasst hatte. Das war übrigens das zweite Pflichtspiel der laufenden Saison, bei dem Reis nicht an der Seitenlinie stand. Zuvor hatte er die Begegnung mit Borussia Mönchengladbach wegen seiner COVID-19-Erkrankung verpasst. Beide Spiele mit Assistenztrainer Markus Gellhaus als Chef gingen 0:2 verloren.