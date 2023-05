Große Bühne für Petersen und Schmid

Beim letzte Heimspiel gegen Wolfsburg (Freitag, 20.30 Uhr) müssen die Freiburger einen Spagat schaffen zwischen Emotionen und Konzentration, denn es steht ganz im Zeichen bereits feststehender und möglicher bevorstehender Abschiede.

Werden am Freitag in der Freiburger Arena verabschiedet: Jonathan Schmid und Nils Petersen. IMAGO/Jan Huebner

Tränen der Rührung sind garantiert, wenn vor dem Spiel gegen Wolfsburg die beiden Identifikationsfiguren Nils Petersen und Jonathan Schmid offiziell vom Verein verabschiedet werden. Weil beide so lange beim Sport-Club eine wichtige Rolle hatten, machen die Verantwortlichen mal eine Ausnahme. Normalerweise verzichten sie auf solche Ehrungen, wenn sportlich noch etwas auf dem Spiel steht. Und das ist nach Ansicht von Trainer Christian Streich noch der Fall, auch wenn den Freiburgern der fünfte Rang und die Europa-League-Teilnahme bereits sicher ist, was er "wunderbar" findet. Der 57-Jährige hat aber auch die Champions-League-Qualifikation noch nicht ganz abgeschrieben: "Im Fußball passieren manchmal besondere und nicht zu erwartende Dinge, und wir werden Freitag alles daran setzen, dieses Spiel zu gewinnen."

"Außergewöhnlicher Stürmer" und "Bewegungstalent" verlassen SCF

Trotzdem gönnt der SC-Coach seinen langjährigen Spielern die große Bühne. "Ich kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass er nicht mehr auf dem Trainingsplatz steht, dass er nicht mehr bei uns in der Kabine ist", sagte er über Petersen, der beim Sport-Club Rekordtorschütze des Vereins, bester Joker der Liga, Nationalspieler und Olympia-Silbermedaillengewinner geworden ist. Vor allem aber sei der 34-Jährige, der seine Karriere wie angekündigt beenden wird, eine "große Persönlichkeit" und ein "außergewöhnlicher Stürmer".

Dass er in seinem letzten Heimspiel - nach achteinhalb Jahren beim SC - noch mal wichtig wird, ist bei dem Top-Joker der Liga wahrscheinlicher als beim 32-jährigen Schmid. Der Rechtsverteidiger hatte in dieser Saison nur noch wenige Einsätze und gehörte teilweise nicht mehr zum Kader, "weil wir die Jungen dabei haben wollten", wie Streich erklärte. "Er ist ein großer Fußballer gewesen und er ist ein Bewegungstalent", sagte der SC-Coach über den Franzosen, den er schon in der A-Jugend betreut und mit dem er den DFB-Junioren-Pokal gewonnen hat. "Der fährt von hier nach Straßburg auf einem Reifen und mit geschlossenen Augen." Nach Zwischenstationen bei der TSG Hoffenheim (2015/16) und beim FC Augsburg (2016-2019) kehrte Schmid zum Sport-Club zurück, konnte nach seiner schweren Corona-Erkrankung im Sommer 2021 aber nicht mehr an frühere Leistungen anknüpfen. Was der Rechtsverteidiger nach dieser Saison machen wird, ist noch nicht bekannt.

Auch neben dem Platz heißt es Abschied nehmen

Auf Abschied stehen die Zeichen auch bei Torwart Mark Flekken, der vor einem Wechsel nach England steht. Trotzdem wird der Niederländer gegen Wolfsburg "definitiv spielen", kündigte Streich an. "Was danach kommt, schauen wir." Das bedeutet, sollte sein Abgang in der kommenden Woche feststehen und/oder der Champions-League-Einzug außer Reichweite sein, könnte im letzten Spiel in Frankfurt auch sein potenzieller Nachfolger, U 21-Nationaltorwart Noah Atubolu, das Tor hüten. "Jedes Spiel, das er macht, ist gut", sagte der SC-Coach über den 20-jährigen gebürtigen Freiburger.

Zum letzten Mal wird am Freitagabend außerdem Stadionsprecher Claus Köhn die Aufstellung vorlesen und mögliche Tore bejubeln. Der 73-Jährige hört nach 35 Jahren auf, in denen er insgesamt nur zwei Spiele verpasst hat. Das heißt, er war schon dabei, als der Sport-Club 1993 zum ersten Mal in die Bundesliga aufstieg. Einige Spieler der Aufstiegsmannschaft sind der Einladung des Vereins zum Jubiläum gefolgt, und werden die Partie gegen Wolfsburg von der Tribüne aus verfolgen.