"Große Bewunderer von ihm": West Ham leiht Phillips von ManCity aus

Nach überstandenem Medizincheck ist der Wechsel von Kalvin Phillips von Manchester City zu West Ham United nun durch. Der 28-Jährige wechselt bis Saisonende auf Leihbasis zu West Ham United. Das bestätigten die Hammers.

Kalvin Phillips war im Sommer 2022 für rund 50 Millionen Euro von Leeds United zu Manchester City gewechselt, konnte sich dort trotz Zuspruchs von Trainer Pep Guardiola aber nicht durchsetzen. Der englische Nationalspieler (31 Länderspiele, ein Tor) kam bei den Citizens nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinaus, so wurde er in der laufenden Saison lediglich viermal in der Premier League eingewechselt - insgesamt stehen nur 89 Einsatzminuten für ihn in der Liga zu Buche.

Phillips, der in Manchester noch einen bis 2028 gültigen Vertrag besitzt, wusste um seine schlechte Perspektive beim Triple-Sieger. So hatte er bereits im vergangenen Herbst darauf verwiesen, dass er sich "mehr Spielminuten" wünschen würde, diese aber "offensichtlich nicht bekommen" habe. Wohl auch deshalb dürfte in ihm die Entscheidung für eine Luftveränderung gereift sein.

Finanzielles Risiko

Als Knackpunkt hatten sich aber die wirtschaftlichen Konditionen herausgestellt, die ein nicht unerhebliches Risiko für einen aufnehmenden Klub darstellten. So berichtete der "Guardian", dass City eine Leihgebühr von rund acht Millionen Euro verlangt habe - on top kam da noch Phillips üppiges Gehalt, das sich auf 160.000 Euro pro Woche belaufen soll (für ein halbes Jahr wären das rund 4,2 Millionen Euro).

Nun aber ist eine Einigung erfolgt und Phillips wechselt bis zum Saisonende leihweise nach London. "Es gab immer viele Spekulationen über meinen Wechsel zu West Ham, deshalb freue ich mich sehr darauf, jetzt loszulegen", so der Neuzugang und er fuhr fort: "Wir haben hier eine unglaubliche Truppe. Wenn ich die Qualität einbringen kann, von der ich weiß, dass ich sie habe, bin ich mir sicher, dass wir den Fans von West Ham bis zum Ende der Saison viel bieten können."

Beim Tabellensechsten West Ham, der zuletzt seit vier Pflichtspielen sieglos ist, dürfte der lauf- und zweikampfstarke Mittelfeldspieler Chancen haben, wichtige Spielpraxis für die anstehende Europameisterschaft in Deutschland zu sammeln: "Wir sind seit langem große Bewunderer von ihm und glauben, dass er unsere Mannschaft verstärken und für Konkurrenz sorgen wird", erklärte Cheftrainer David Moyes.