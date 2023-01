Große Auswahl für Letsch: Vier Sprinter und ein Schlitzohr

Mit zwei Einheiten am Dienstag startet der VfL in die Vorbereitung auf den Wiederbeginn in der Bundesliga am Samstag gegen Hertha BSC. Die Startelf zeichnet sich schon sehr deutlich ab.

Über großen Konkurrenzkampf gleich auf mehreren Positionen freute sich Thomas Letsch noch im Trainingslager in Jerez de la Frontera. Spätestens aber mit der Besetzung beim abschließenden Test, dem 1:1 gegen den FC Luzern, hat der Trainer seine Karten wohl auf den Tisch gelegt.

Einzige kleine Überraschung in der Startelf dürfte die Umbesetzung rechts in der Viererkette sein. Dort hat Platzhirsch Cristian Gamboa zuvor immer gespielt, in der Vorbereitung aber wegen einer Bauchmuskelzerrung ein paar Einheiten verpasst.

Janko bringt "eine überragende Geschwindigkeit mit"

Offensichtlich hat Saidy Janko seine Chance genutzt, der in den Testspielen allerdings auch nicht komplett überzeugte, aber als frisches Element rechts in der Viererkette in die Startelf gegen Hertha rutschen könnte. "Er bringt", lobt Letsch, "eine überragende Geschwindigkeit mit." Das gilt allerdings auch für Konkurrent Gamboa, der zudem bisher mit seiner Aggressivität und Leidenschaft ein wichtiger Faktor im Bochumer Spiel war.

Zwei Einheiten am Mittwoch und Donnerstag absolviert die Bochumer Mannschaft diesmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit, eine eher ungewöhnliche Maßnahme beim VfL. Nachvollziehbar aber allemal, zumal der VfL-Coach gewiss noch einige Abläufe sowie Standardsituationen üben lassen wird.

Enges Rennen auf den Flügeln

Auch im Verborgenen aber wird sich kaum etwas daran ändern, wie die Startelf aussieht. Allerdings ist gerade die Besetzung der Flügelpositionen ein ziemlich enges Rennen. Hier verfügt Letsch über eine große Auswahl: Es bewerben sich vier pfeilschnelle Flügelstürmer sowie ein Routinier, der mit seiner Aggressivität und als Schlitzohr der Mannschaft oft weiterhilft.

Gemeint ist Simon Zoller, der allerdings auch in der Hinrunde eher sporadisch zum Einsatz kam. Allerdings ist er gerade als Anläufer bei hohem Pressing wichtig für die Mannschaft, zudem, so Letsch, sei der Routinier eben ein "sehr schlauer Spieler, der genau weiß, wie er das Aufbauspiel des Gegners stören kann".

Neuer Rückenwind für Asano

Zoller aber wird wohl nicht in der Startelf am Samstag auftauchen; das Rennen auf der rechten Seite wird gewiss Takuma Asano machen, der nach seinen starken Auftritten bei der WM natürlich mit neuem Rückenwind nach Bochum zurückgekehrt ist. "Ein Kraftpaket", so Letsch, "er strahlt momentan großen Optimismus aus, zeigt sich voll Ehrgeiz und Selbstvertrauen."

Auf links könnte auch Gerrit Holtmann nach einer etwas holprigen Hinrunde mal wieder in die Startelf rutschen, Favorit für diesen Posten ist allerdings Christopher Antwi-Adjei, der sich in der zweiten Phase der Hinrunde deutlich steigerte.

"Jetzt", so der Ex-Paderborner, "spüre ich das volle Vertrauen des Trainers und bin bereit, das auf dem Spielfeld zurückzugeben." Unter Reis jedenfalls hatte "Jimmy" lange Zeit einen schweren Stand, bei dessen Nachfolger Letsch kommt der Nationalspieler Ghanas häufiger zum Zuge.

Hofmann bleibt unumstritten

Die Besetzung der Außenbahnen für Samstag also dürfte klar sein; wer als Mittelstürmer antritt, ist nicht mal ansatzweise zu diskutieren. Philipp Hofmann hat sich im Verlauf seiner ersten Bundesliga-Saison gesteigert. Der Ex-Karlsruher traf bisher vier Mal und bleibt im Angriffszentrum unumstritten.