Große Abwehr-Probleme bei Gladbach: "Das ist nicht wegzudiskutieren"

In Stuttgart schenkt Borussia Mönchengladbach eine Zwei-Tore-Führung her und kämpft zu wiederholten Mal mit der anfälligen Abwehr. Trainer Adi Hütter sieht die Probleme, doch diverse Profis stecken im Formtief fest.

Gladbacher Frust bei der Niederlage in Stuttgart. IMAGO/Eibner

Lang, lang ists her: Das bislang letzte Fußballspiel von Borussia Mönchengladbach ohne Gegentor liegt inzwischen mehr als drei Monate zurück. Am 20. November war das, beim 4:0 gegen das damalige und heutige Bundesliga-Schlusslicht Greuther Fürth. Seitdem stand kein einziges Mal die Null. Weder bei der 2:3-Testspielniederlage gegen Drittligist Viktoria Köln noch bei der 0:3-Pokalblamage gegen Hannover 96. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter stellt bei 51 Gegentoren nach 25 Spielen die drittschlechteste Abwehr der Bundesliga - vor Hertha BSC (58) und Fürth (64).

Die vogelwilde Defensive der Elf vom Niederrhein ist ein Hauptproblem beim Kampf um den Klassenerhalt. Seit 13 Spielen spielte Gladbach nicht mehr zu Null, so lange wie kein anderes Team derzeit. Nur neun Punkte in diesem Zeitraum sind ebenfalls der schlechteste Wert. Selbst Fürth ergatterte 13 Zähler seit dem 0:4 am 13. Spieltag.

Als Mannschaft müssen wir ein 2:0 besser über die Runden bringen. Adi Hütter

Einen Tiefpunkt erreichten die Borussia-Verteidiger am Samstag beim 2:3 gegen den VfB Stuttgart, als eine Zwei-Tore-Führung noch abgegeben wurde. "Als Mannschaft müssen wir ein 2:0 besser über die Runden bringen", gab Hütter zu. Doch die beiden Außenverteidiger Joe Scally und Ramy Bensebaini (jeweils kicker-Note 5,5) erwischten ebenso einen Katastrophen-Tag wie Innenverteidiger Nico Elvedi oder Mittelfeldspieler Kouadio Koné (beide 5).

"Wir haben nicht gut verteidigt, das muss man sagen", kritisierte der Österreicher und wollte die Ausfälle von Tony Jantschke (Knieprobleme) sowie Marvin Friedrich und Stefan Lainer (beide krank) nicht als Ausrede gelten lassen: "Trotzdem ist es so, dass wir Spieler auf dem Platz haben, die besser verteidigen können. Da spreche ich nicht nur von der Abwehr, sondern von der ganzen Mannschaft." Doch daran wachsen langsam aber sicher die Zweifel. "Wenn man das dritte Tor anschaut, stehen alle auf der Linie und wollen das Tor verteidigen - anstatt aktiv zu versuchen, Kalajdzic nicht zum Schuss kommen zu lassen", analysierte Hütter.

Statt geordneter Gegenwehr lieferte sich sein Team den Stuttgartern aus und verpasste einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Denn auch die Personalentscheidungen gingen nicht auf: Breel Embolo sollte nach seiner Einwechselung im 4-4-2 neben Marcus Thuram für Entlastung sorgen, ging aber mit dem Rest des Teams unter. Luca Netz dagegen machte es nach seiner Hereinnahme sechs Minuten vor Schluss viel besser als der indiskutabel agierende Bensebaini - zu spät, da war das Spiel schon gelaufen. "Wir müssen die Situationen besser klären und aggressiver in den Zweikämpfen sein", forderte Hütter, der moserte: "Das ist das, was mich mal meisten stört. Wir führen 2:0 und kriegen drei Tore - das ist nicht wegzudiskutieren."