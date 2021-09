Großaspach verstärkt sich offensiv: Tomic kommt zum Dorfklub

Die SG Sonnenhof Großasbach verpflichtet David Tomic. Der offensive Außenbahnspieler stand bis vergangenen Juli beim MSV Duisburg unter Vertrag.

Mit 17 Drittliga- und 32 Regionalliga-Einsätzen kommt der 23-Jährige zum Dorfklub. Ausgebildet in der Nachwuchsabteilung des 1. FC Kaiserslautern, kickte Tomic anschließend für Stuttgarts Bundesligareserve, wo er 29 Scorerpunkte in 51 Spielen sammelte. Diese Offensivgefahr soll er nun auch bei Großaspach ausstrahlen.

"David ist ein junger und offensiv variabel einsetzbarer Spieler, der bereits über Drittliga-Erfahrung verfügt", lobt Michael Ferber, Vorstandsmitglied Sport, den Neuzugang auf Großaspachs Homepage. "Mit seinen Fähigkeiten wird er uns in der Offensive noch flexibler machen und wir sind froh, dass wir ihn von einem Wechsel nach Aspach überzeugen konnten“, fügt er anschießend hinzu.

Der gebürtige Hanauer Tomic freut sich auf seine Zeit beim Dorfklub. "Die Mannschaft hier verfügt über einen tollen Mix an jungen sowie erfahrenen Spielern und ist mit zehn Punkten aus den ersten fünf Spielen super in die Saison gestartet", bewertet er den Saisonstart seines neuen Klubs. An die Region könnte sich der 23-Jährige, nach seiner Zeit in Stuttgart, schnell gewöhnen. Tomic wird für Sonnenhof Großaspach mit der Rückennummer 30 auflaufen.