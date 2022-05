Großaspach verabschiedet ein Quintett

Die SG Sonnenhof Großaspach steht nach dem Abstieg aus der Südwest-Staffel vor dem Neuaufbau in der Oberliga. Am Donnerstag vermeldete der Klub den Abschied von fünf weiteren Spielern.

In der nächsten Saison nicht mehr für Großaspach am Ball: Can Karatas. IMAGO/Pressefoto Baumann

Nach dem Abstieg aus der 3. Liga in der Saison 2019/20 verpasste die SG in der abgelaufenen Spielzeit ganz knapp den Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest und plant nun in der Oberliga Baden-Württemberg einen Neuaufbau.

Quintett folgt auf ein Quartett

Nicht mehr im Kader sein werden in der kommenden Saison die Defensivkräfte Jonas Brändle, Jonas Kühn und Vincent Sadler sowie die Offensivkräfte David Tomic und Can Karatas. Dies gab Großaspach am Donnerstag auf seiner Website bekannt.

Anfang der Woche hatte der Dorfklub bereits die Trennung von Sebastian Schiek, Joel Gerezgiher, Mohamed Diakite und Darius Held vermeldet. Dass Sascha Mölders, der nach seinem Abgang bei 1860 München in Großaspach als spielender Co-Trainer zum Einsatz kam, nicht weiter das Trikot der SG tragen wird, war bereits Ende April klar: Der 37-Jährige wird Spielertrainer bei Bayernligist TSV Landsberg.