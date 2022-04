Großaspach: Sbonias folgt im Sommer auf Boysen

Die SG Sonnenhof Großaspach hat den Nachfolger für den im Sommer ausscheidenden Hans-Jürgen Boysen gefunden. Es kommt ein Trainer mit SGS-Stallgeruch.

Rückkehr in den Fautenhau: Evangelos Sbonias, hier noch für Freiberg an der Linie. IMAGO/Sportfoto Rudel

Evangelos Sbonias wird zur neuen Saison Cheftrainer bei der SG Sonnenhof Großaspach, die aktuell noch gegen den Abstieg aus der Regionalliga Südwest kämpft. Der 39-jährige A-Lizenz-Inhaber war bereits zu Drittliga-Zeiten in der Saison 2016/17 als Co-Trainer beim Dorfklub tätig, ehe er nach einer weiteren Co-Trainer-Station bei Werder Bremen II (3. Liga) schließlich die TSG Backnang für rund eineinhalb Jahre als Cheftrainer übernahm.

Zuletzt coachte Sbonias von Juli 2020 bis April 2022 die SGV Freiberg Fußball, die derzeit Platz zwei in der Oberliga Baden-Württemberg belegt. Der gebürtige Bietigheimer unterschreibt beim Dorfklub einen ligenunabhängigen Vertrag mit Laufzeit bis Sommer 2024 und folgt damit auf den zum Saisonende planmäßig ausscheidenden bisherigen Cheftrainer Boysen.

Aspachs Sport-Vorstand Michael Ferber zeigte sich "sehr froh darüber, dass wir bereits zum jetzigen Zeitpunkt die Personalie des Cheftrainers für die kommende Saison und damit die Nachfolge-Regelung für Hans-Jürgen Boysen offiziell verkünden können". Boysen habe dem Klub, für den auch Sascha Mölders auf Torejagd geht, "in dieser schwierigen Phase der Saison ein weiteres Mal unter die Arme gegriffen und wird bis zum Saisonfinale in rund vier Wochen mit seiner Mannschaft nochmal alles in die Waagschale werfen, damit Aspach und die gesamte Region auch in der kommenden Saison Regionalliga-Fußball erleben dürfen".

Nachfolger kündigt "volle Leidenschaft" an

Sbonias, so Ferber weiter, sei für die SG der "perfekte Nachfolger", der bereits in seiner Zeit als Co-Trainer "qualitativ hochwertige Arbeit geleistet" habe. Der künftige Cheftrainer kündigte an, seine neue Aufgabe "mit voller Leidenschaft" angehen zu wollen. "Die SG ist mir sehr ans Herz gewachsen, ich habe natürlich die Entwicklung des Klubs auch nach meinem Abschied als Co-Trainer 2017 intensiv verfolgt. Nun drücke ich Hans-Jürgen Boysen, der Mannschaft und dem gesamten Verein mit seinem tollen Umfeld die Daumen für ein erfolgreiches Saisonfinale und das große Ziel Klassenerhalt."

Am Freitag kommt Elversberg

Nach dem 0:1 in Homburg und vor dem Heimspiel am Freitag gegen Aufstiegsanwärter SV Elversberg ist die SG aktuelle Fünftletzter der Südwest-Tabelle. Vier bis sechs Klubs müssen nach Saisonende den Gang in die Oberliga antreten. Zwischen 2014 und 2020 spielte der selbsternannte Dorfklub in der 3. Liga.