In Unterzahl: Großaspach wirft Ulm aus dem Landespokal

Oberligist SG Sonnenhof Großaspach hat für eine Überraschung gesorgt und im Landespokal-Halbfinale den Drittliga-Spitzenreiter rausgekegelt. Dabei war der SSV Ulm 1846 Fußball über eine Halbzeit in Überzahl.

Überraschung im Kampf um ein Final-Ticket im württembergischen Landespokal! Oberligist SG Sonnenhof Großaspach hat am "Tag der Arbeit" den SSV Ulm 1846 Fußball mit 2:0 geschlagen und dabei einer langen Unterzahl getrotzt. Denn bereits in der 42. Spielminute schickte Schiedsrichter John Bender Großaspachs Dominik Salz mit Gelb-Rot vom Platz.

Die Ulmer, die kurz vor dem Aufstieg in die 2. Bundesliga stehen, traten im Vergleich zum 2:1 beim SC Freiburg II in der 3. Liga mit komplett neuer Startformation an. Dies machte sich bemerkbar, der Zweiklassenunterschied war nicht zu sehen. Nach einer hitzigen ersten Halbzeit stand es zur Pause entsprechend 0:0.

Mit elf gegen zehn dauerte es bis zur 81. Minute, ehe Volkan Celiktas einen Freistoß per Kopf zur nicht unverdienten Führung für den selbsternannten Dorfklub versenkte. Kurz vor dem Spielende stellte Anthony Mbem-Som Nyamsi dann sogar noch auf 2:0 für die SGS, die im Finale zu Hause in der WIRmachenDruck-Arena am 25. Mai auf den VfR Aalen trifft. Der Viertligist hatte sich zuvor mit 4:2 beim TSV Buch durchgesetzt.

Yarbrough verletzt

Während sich SGS-Cheftrainer Pascal Reinhardt auf ein weiteres "Bonusspiel", so hatte er das Halbfinale gegen Ulm bezeichnet, freuen darf, ist die Landespokal-Saison für die Ulmer Spatzen vorzeitig beendet. Dank ihrer überragenden Drittliga-Spielzeit haben sie sich aber bereits für den DFB-Pokal qualifiziert. Schwerer wiegt wohl der Ausfall von Abwehrspieler Lamar Yarbrough, der sich bereits nach wenigen Minuten verletzt hatte und ausgewechselt werden musste.

Am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) kann Ulm durch einen Sieg gegen den FC Viktoria Köln den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt machen.