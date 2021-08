"Großartiges Gefühl": St. Pauli macht's schon wieder

Der FC St. Pauli hat den nächsten Derbysieg eingefahren. Am Freitagabend rang die Elf von Trainer Timo Schultz den HSV mit 3:2 nieder - ein Triumph, der eine Menge mit der Herangehensweise zu tun hatte.

An den nackten Zahlen ließ es sich nicht ablesen. St. Pauli war zwar auch in den Statistiken obenauf; die Mannschaft von Timo Schultz hatte knapp 118 Kilometer und damit eineinhalb mehr als der HSV zurückgelegt, sie hatte auch die Mehrzahl der Zweikämpfe gewonnen (52 Prozent) - die Daten bildeten allerdings nur unzureichend ab, mit wie viel Herz St. Pauli am Freitagabend aufgetreten war.

Vor 10.003 Zuschauern im Millerntor-Stadion beeindruckten die Gastgeber mit purer Leidenschaft, Laufbereitschaft und Leichtigkeit. So feierte St. Pauli bereits den zweiten Derbysieg des Jahres, denn die Kiezkicker hatten den HSV ja schon im März durch ein spätes Tor von Daniel-Kofi Kyereh bezwungen.

Ich kann kaum beschreiben, wie gut es sich anfühlt. Simon Makienok

Dieses Mal hieß der Derbyheld Simon Makienok. Zu Beginn der zweiten Hälfte schlug der Angreifer binnen weniger Minuten zweimal zu und brachte St. Paulis Triumph auf den Weg. Hinterher sagte der 30-Jährige: "Ich kann kaum beschreiben, wie gut es sich anfühlt." In der vergangenen Saison war es nicht allzu gut für ihn gelaufen. In 18 Spielen gelangen Makienok nur zwei Tore - ebenso viele wie am Freitagabend in nur 65 Minuten.

Mit seinem Doppelpack hatte der Däne entscheidenden Anteil am Derbysieg und sorgte damit für jenes "großartige Gefühl", von dem Eric Smith hinterher sprach. Die Mannschaft, sagte der Mittelfeldspieler, habe "unglaublich gute Arbeit geleistet". Mit den Fans im Rücken, die das Millerntor-Stadion zum Tollhaus werden ließen - und mit einem derart großen Herzen, das ihm die Statistiken kaum gerecht wurden.