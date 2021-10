"Großartiger Sportler und Mensch" - Streichs Hymne auf Petersen

Der Jokerkönig kam rein und entschied kurze Zeit später das Spiel für seinen SC Freiburg. Nach Nils Petersens Siegtreffer zum 2:1 in Berlin hob Christian Streich zu einer allgemeinen Lobeshymne auf den Torjäger an, mit dem er schon bald sieben Jahre zusammenarbeitet.

"Sein Raumverhalten und seine Handlungsschnelligkeit im Kopf sind herausragend. Ein Tor zu erzielen, funktioniert in dieser Szene nur so - und er macht es eben so", kommentiert SC-Sportvorstand Jochen Saier voller Hochachtung den 2:1-Siegtreffer von Nils Petersen am Samstag in Berlin.

Laut Sky waren 104 Sekunden seit Betreten des Rasens vergangen, bis der Freiburger Angreifer nach einer unzureichend abgewehrten Ecke am schnellsten schaltete. Sein Tor per artistischem, wenngleich nicht besonders sprunggewaltigem Fallrückzieher am Mann aus kurzer Entfernung ließ verdutzt zuschauende Hertha-Profis in ihrer kollektiven Konfusion zurück.

Petersen kann weiterhin den Unterschied machen

Petersen musste im SC-Trikot noch nie bis zum siebten Spieltag auf die erste Torbeteiligung warten, was diesmal aber auch mit seiner Meniskusverletzung im Sommer zu tun hat, die ihn fast die gesamte Vorbereitung verpassen ließ. Nach einem Doppelpack im Test gegen Zürich Anfang September kam Petersen erst ab dem 4. Spieltag als Joker - und hat nun bewiesen, dass er auch in der Bundesliga weiterhin den Unterschied machen kann. "Ich habe mich gefreut, dass es seit Mai mal wieder mit einem Tor geklappt hat, ich der Mannschaft mal wieder helfen konnte und es ein wichtiges Tor war", freut sich Petersen.

Eindrucksvolle Quoten

Mit seinem 30. Treffer nach einer Einwechslung baute Petersen im 250. Bundesligaeinsatz seinen Vorsprung als bester Joker der Ligahistorie weiter aus. Insgesamt sind es inzwischen 84 Tore im Oberhaus. 60 Treffer in 110 Zweitligaeinsätzen, 17 in 29 Pokalauftritten und einer in sechs Europacup-Spielen kommen hinzu.

Christian Streich misst Petersen jedoch nicht an der eindrucksvollen Quote. Nach der Partie in Berlin holte der Coach mal wieder zu einer allgemeinen Hymne auf den 32-Jährigen aus. "Er kam zu uns im Winter, und dann sind wir im Sommer 2015 direkt abgestiegen. Doch er hat sich entschieden, bei uns in der 2. Liga zu bleiben. Das war eine großartige Entscheidung für ihn, die Fans und den Verein", blickte Streich zurück.

Streich: "Er ist ein Vorbild für diese Mannschaft"

Der SC-Trainer verneigte sich vor seiner Nummer 18: "Nils ist ein großartiger Sportler und Mensch. Als Trainer wünschst du dir so einen Spieler. Ich kann mit ihm über alles reden. Oft habe ich ihn nicht von Anfang an gebracht, aber er hat sich immer mit 100 Prozent in den Dienst der Mannschaft gestellt. Wir sind sehr, sehr eng verbunden, und er ist ein Vorbild für diese Mannschaft." Streich ist sich sicher: "Die Fans in Freiburg und überall in Deutschland lieben ihn, weil er als Mensch so ist, wie er ist. Und ein außergewöhnlicher Stürmer. Das kommt noch dazu."