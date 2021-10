"Großartige Stimmung": BVB jagt eigene Heimrekorde

Es läuft in dieser Saison bei Borussia Dortmund zu Hause bisher makellos - auch wenn gegen Köln ein hartes Stück Arbeit hinter dem BVB lag. Die Schwarz-Gelben jagen nun ihre eigenen Rekorde.

Bei seinem Interview nach der Partie verstand Sebastian Kehl, Leiter Lizenzspielerabteilung beim BVB, beinahe die Frage nicht und musste genau hinhören. Es war laut im Stadion. 66.709 Zuschauer waren gekommen, so viele durften lange nicht mehr in den Signal-Iduna-Park. "Das ist eine großartige Stimmung", strahlte Kehl.

Dass die Stimmung auch nach der Partie noch bestens war, lag daran, dass der BVB zuvor gegen Köln mit 2:0 gewonnen hatte. "Wir haben gewonnen und kein Gegentor bekommen. Wir können besser spielen, doch die Leute sind zufrieden", ergänzte Kehl, dessen Mannschaft am zehnten Spieltag in der Bundesliga zum ersten Mal zu null spielte.

Allerdings hatten die Dortmundern ein dickes Brett zu bohren, denn Köln machte ein richtig gutes Auswärtsspiel. Die Rheinländer hatten mehr Torschüsse (21:8) und mehr Ballbesitz (57 Prozent), die Punkte blieben am Ende aber in Westfalen. "Die Kölner haben ein gutes Spiel gemacht. Sie haben einen guten Lauf und bis zum Ende alles gegeben. Wir hatten allerdings die klareren Chancen und waren effektiver - und haben am Ende dann verdient gewonnen", resümierte Kehl.

Bei Heimspielen läuft es einfach beim BVB

Für Dortmund war es im sechsten Bundesliga-Heimspiel bereits der sechste Sieg. Damit ist Marco Rose etwas gelungen, was vor ihm kein BVB-Trainer zu Beginn einer Amtszeit geschafft hat. Saisonübergreifend ist es sogar der zehnte Heimsieg im deutschen Oberhaus in Folge für die Borussia, dabei erzielte Dortmund immer mindestens zwei Treffer. Nur einmal hatte das Team eine längere Serie dieser Art: Von März bis November 1994 glückten zwölf Heimsiege hintereinander. Die Jagd auf diesen Rekord läuft. Und noch ein paar Zahlen: Der BVB-Startrekord in eine Saison liegt bei sechs Heimsiegen aus den ersten sechs Heimspielen, das gelang zuletzt 2013/14, davor 2003/04 und 1994/95. Und eben in dieser Saison. Mit einem weiteren Dreier könnte dieser Rekord ausgebaut werden.

Diese Heimstärke braucht Schwarz-Gelb auch am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker), denn da steht das wichtige Champions-League-Spiel gegen Ajax Amsterdam auf dem Programm. Das Duell in den Niederlanden verlor der BVB krachend mit 0:4.