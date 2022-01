"Großartige Mentalität zeichnet uns aus": Lasme & Co. erklären Teilerfolg

Arminia Bielefeld surft weiter auf der Erfolgswelle. Nach zwei Siegen zum Jahresabschluss 2021 erkämpften sich die Ostwestfalen ein 2:2 beim SC Freiburg.

Schon in der ersten Hälfte konnte Arminia Bielefeld zum Rückrunden-Auftakt beim SC Freiburg froh darüber sein, nur mit 0:1 hinten zu liegen. "Die ersten 20 Minuten haben wir gepennt", äußerte sich Verteidiger Cedric Brunner gegenüber "Sky" und meinte damit beide Durchgänge. Trainer Kramer gab auf der Pressekonferenz ebenfalls zu "in beiden Halbzeiten mit Anlaufschwierigkeiten" zu kämpfen gehabt zu haben.

Wir sind happy, dass wir einen Teilerfolg mitnehmen können. Frank Kramer

Doch Bielefeld gab sich nie auf, was der Coach lobte. Er zeigte sich froh darüber, "dass die Mannschaft eine Menge Moral bewiesen" und sich dann auch seine Chancen erarbeitet habe. "Auch nach dem 0:2 waren wir schnell wieder da und sind happy, dass wir hier einen Teilerfolg mitnehmen können", wird er auf der Vereinswebsite zitiert.

Grund dafür war der späte Treffer durch Bryan Lasme. Der Joker habe gefühlt, dass die Mannschaft "immer an sich geglaubt" habe. "Diese großartige Mentalität zeichnet uns aus", fügte er bei "Sky" stolz an.

Sein Tor bezeichnete Lasme als "etwas glücklich", hielt aber auch fest: "Nur wenn man schießt, kann man auch treffen." Weswegen Bielefeld letztlich den 0:2-Rückstand egalisierte, was der ebenfalls eingewechselte Winter-Neuzugang Gonzalo Castro als "verdient" bezeichnete. "Weil wir gerade in der letzten Viertelstunde sehr auf das Tor gedrängt haben", steht Bielefeld im Tabellenkeller zwar weiter auf Rang 17, hat nach dem dritten Spiel ohne Niederlage in Serie aber eine immer bessere Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt.

0:2-Rückstand egalisieren? "Kommt nicht oft vor"

Auch Brunner wusste: So ein 2:2 nach einem Zwei-Tore-Rückstand kommt für den DSC "nicht oft vor". Daher hielt er trotz verschlafener Anfangsphasen fest: "Das Positive überwiegt. Man muss sich glücklich schätzen, dass man als Bielefeld mal nach einem 0:2 zurückkommt und was mitnimmt - bei einem sehr guten Gegner."