"Großartige Entwicklung": Amputierten-Nationalteam erstmals im Viertelfinale einer EM

Dank eines zweiten Gruppen-Platzes haben die Spieler der deutschen Amputierten-Nationalmannschaft erstmalig das Viertelfinale einer Europameisterschaft erreicht. Nun geht es gegen die favorisierte Türkei.

Bei der Amputierten-Europameisterschaft in Frankreich hat die deutsche Nationalmannschaft Historisches erreicht und steht erstmals seit ihrem Bestehen im Viertelfinale einer EM. Dem klaren Auftaktsieg über Schottland folgte am Montag ein 6:0-Erfolg über Griechenland. Daher fiel das anschließende 0:6 gegen die starken Polen nicht mehr ins Gewicht.

Das Team des Trainerduos Dittrich/Stender trifft nun in der Runde der letzten Acht auf die Türkei (6. Juni, 11.30 Uhr), amtierender Welt- und Europameister. "Gegen die physisch starken Griechen haben wir ein tolles Spiel abgeliefert und am Ende verdient gewonnen. Mit dem Einzug ins Viertelfinale haben wir bewiesen, dass der Amputierten-Fußball in Deutschland in den letzten Jahren eine großartige Entwicklung genommen hat", lautete das Fazit von Co-Trainer Friedrich Stender.

Mit dem Einzug ins Viertelfinale haben wir bewiesen, dass der Amputierten-Fußball in Deutschland in den letzten Jahren eine großartige Entwicklung genommen hat. Co-Trainer Friedrich Stender

Dreimal Heintz und je einmal Fischer, Sajid und Schmidt trugen sich als Torschützen beim Sieg über die Hellenen in die Liste ein. Im Duell mit Polen fehlten dem deutschen Team dann aber die klaren Aktionen Richtung gegnerisches Tor. Sajid ließ nach Wiederbeginn eine Großchance zum möglichen 1:2-Anschlusstreffer liegen, danach schwanden die Kräfte bei den Deutschen, die den Gegner davonziehen lassen mussten.

"Die Niederlage schmerzt natürlich, aber unsere Mannschaft hat über weite Strecken des Spiels einem EM-Favoriten toll Paroli geboten. Darauf sind wir sehr stolz und freuen uns nun auf das anstehende Viertelfinale", zeigte sich Bundestrainer Klaudiusz Dittrich sichtlich zufrieden.

Viertelfinale am Donnerstag, 6. Juni

Türkei - Deutschland

Polen - Irland

Spanien - Italien

Frankreich - England