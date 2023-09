"Großartige Beziehung": Duell zwischen Medvedev und Rublev in New York

Daniil Medvedev und Andrey Rublev kennen sich seit dem Kindesalter. Bei den US Open haben sie am Montagabend beide das Viertelfinale erreicht und treffen nun aufeinander.

Die russischen Freunde Daniil Medvedev und Andrey Rublev treffen im Viertelfinale der US Open aufeinander. Der frühere Turniersieger Medvedev gewann sein Achtelfinale am Montagabend (Ortszeit) gegen den Australier Alex de Minaur nach anfänglichen Problemen mit 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Zuvor hatte Rublev den Briten Jack Draper 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 bezwungen.

"Es ist inzwischen wie eine Familie, weil er der Pate meiner Tochter ist", beschrieb der 25 Jahre alte Rublev sein Verhältnis zum zwei Jahre älteren Medvedev. "Unsere Beziehung ist offensichtlich wegen Tennis entstanden, aber jetzt ist sie größer als Tennis. Wir kennen uns, seitdem wir vielleicht sechs Jahre alt waren. Wir haben eine großartige Beziehung."

Medvedev hatte 2021 den Titel beim Grand-Slam-Turnier in New York gewonnen und steht nun zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren mindestens im Viertelfinale. Rublev erreichte zum vierten Mal in seiner Karriere die Runde der besten Acht bei den US Open. Für das Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier reichte es jedoch noch nie. Sowohl bei den Australian Open als auch bei den US Open wurde er bislang jeweils einmal im Viertelfinale von Medvedev gestoppt.