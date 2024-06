Groß zweitältester Debüt-Torschütze der DFB-Geschichte

Länger als fast jeder in der Geschichte hatte Pascal Groß auf sein erstes Tor im DFB-Dress warten müssen. Mit 32 Jahren traf er dann am Freitag gegen Griechenland erstmals und sprang in der Liste der ältesten Debüt-Torschützen auf Rang zwei.

Bejubelte am Freitagabend seinen Debüttreffer für den DFB: Pascal Groß. IMAGO/Revierfoto