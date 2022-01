Groß und das A-Wort: "Ich verschließe mich nicht davor"

Christian Groß macht keinen großen Hehl daraus, dass er als Leistungssportler nach dem Maximalen strebt. Möglich, dass man sich auch bei seinem Klub in Kürze dazu entschließt.

Ein Thema wird "in den nächsten Tagen" sicherlich noch mit Ole Werner zu besprechen sein, davon geht Christian Groß als Teil des Mannschaftsrats beim SV Werder zumindest aus. Der Bremer Cheftrainer hatte zuletzt ja selbst angekündigt, dass er sich mit seinen Führungsspielern in Verbindung setzen wolle, um darüber zu befinden, inwiefern man für die restliche Saison ein neues Ziel ausgibt - das in einem solchen Fall natürlich lauten würde: Wiederaufstieg in die Bundesliga.

Nur: Mit Niclas Füllkrug und Milos Veljkovic befanden sich eben zwei der fünf Mannschaftsrat-Mitglieder in Corona-Quarantäne. Erst am Mittwoch wurde Füllkrug aus der Isolation entlassen, Veljkovic war bereits tags zuvor freigegeben worden. Einem persönlichen Saisonziel-Gespräch stünde nun also immerhin nichts mehr im Wege.

Werder feierte zuletzt drei Siege in Folge

Groß jedoch demonstrierte bereits am Mittwoch eine klare Haltung. "Im Endeffekt geht es darum, dass wir auf die ersten drei Plätze wollen. Das ist noch mit sehr viel Arbeit verbunden, aber die vergangenen drei Spiele haben gezeigt, wo die Richtung hingeht", sagte der 32-Jährige. Werder verabschiedete sich mit drei Siegen in Folge in die Winterpause, steht aktuell auf Tabellenplatz sieben - einen Punkt hinter dem Relegationsplatz, sechs hinter Platz zwei, sieben hinter Tabellenführer St. Pauli.

Jene vorderen Tabellenplätze meint Groß auch, wenn er betont: "Klar sind wir jetzt dran." Und weiter: "Deswegen verschließe ich mich nicht vor dem Wort, da bin ich ganz ehrlich", ergänzte der Mittelfeldspieler: "Natürlich will am Ende des Tages jeder Leistungssportler aufsteigen. Die Ambitionen sollten wir schon haben." Allerdings sei ihm natürlich auch bewusst, dass das bei den anderen Klubs in unmittelbarer Reichweite zu den Aufstiegsrängen nicht viel anders sein wird.

Umso wichtiger sei es nun, nach der Winterpause und zum Auftakt am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf wieder den Rhythmus aus den vergangenen Spielen aufzunehmen. Denn noch befinde sich sein Team "in der Verfolgerrolle", und die ist man in dieser ausgeglichenen 2. Liga auch schnell mal wieder los, konstatierte Groß: "Mit zwei Siegen kann man auf Platz zwei stehen, mit zwei Niederlagen aber auch auf Platz neun."

Der Werder-Profi geht jedenfalls davon aus, dass das Aufstiegsrennen "bis zum Ende eng" verlaufen wird. Und er will auch nicht daran glauben, dass eine Mannschaft "fulminant weiterpunkten und vorne wegmarschieren" wird. Gleichzeitig hoffe er, dass er sich mit den Bremern "peu à peu in der Tabelle verbessern" könne - weil "noch", so Groß, "stehen ein paar Mannschaften vor uns".