Groß über seine Nominierung: "Auch ich war überrascht"

Kein Social-Media-Auftritt, dafür aber vielleicht bald einen Länderspieleinsatz: Pascal Groß setzt Prioritäten und präsentiert sich auf seiner ersten DFB-Pressekonferenz reflektiert. Auch zum Thema WM-Doku.

Der erste öffentliche Auftritt auf dem Pressekonferenz-Podium in der Autostadt begann am Dienstag mit etwas Verspätung. Das ist durchaus beispielhaft für die Nationalmannschaftskarriere des Pascal Groß, die in diesen Tagen in Wolfsburg beginnt.

Dass die Überraschung in Deutschland groß war, als Hansi Flick den Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion im immerhin schon fortgeschrittenen Fußballeralter von 32 Jahren am Donnerstag erstmals nominiert hat, hat der gebürtige Mannheimer natürlich registriert und gesteht ganz offen: "Auch ich war überrascht." Denn regelmäßiger Austausch, verrät er, habe es in der Vergangenheit weder mit dem amtierenden Bundestrainer noch mit dessen Vorgänger Joachim Löw gegeben: "Da war vorher kein Kontakt."

Zum Thema Spätberufener Groß: Ein Kandidat für die Top Ten

Umso größer ist die Freude, seit dem Montagabend in Wolfsburg ein Teil des DFB zu sein. "Ich freue mich total, hier zu sein. Ich habe immer gesagt, dass es mein Traum ist, bei der Nationalmannschaft zu sein. Jetzt lebe ich meinen Traum. Es ist eine aufregende Zeit für mich."

Die Doku über das WM-Desaster hat Groß nicht geschaut

Aufgeregt sind die Zeiten dieser Tage und Wochen nicht nur für den Erstberufenen, sondern für den gesamten DFB-Tross. Die seit dem September letzten Jahres mit dem 0:1 gegen Ungarn einsetzende Abwärtsspirale hat die Stimmung gedrückt, die am kommenden Freitag erscheinende Dokumentation über das WM-Desaster von Katar wird kaum zur öffentlichen Stimmungsaufhellung beitragen. Auch deshalb muss Groß bei seiner ersten Pressekonferenz als Nationalspieler nicht nur Fragen zu seinen Anfängen und seinen Träumen beantworten, sondern auch kritische, etwa nach der Doku.

Seine Antwort darauf ist reflektiert und diplomatisch zugleich. "Ich habe sie mir im Vorfeld nicht angeschaut, und für mich ist sie auch irrelevant. Ich mache mir immer mein eigenes Bild von Menschen und auch von einer Mannschaft." Zu seinem Weltbild gehört auch, keine Social-Media-Aktivitäten zu pflegen: "Jeder kann das handhaben, wie er möchte, aber ich fahre ganz gut damit, nicht aktiv zu sein." Seine Begründung: "Ich habe Freunde und Familie und versuche mich darauf zu fokussieren. Das Leben bietet ohnehin so viele Aufs und Abs, durch Social Media fallen diese Kurven nach oben und unten noch größer aus."

Groß will in diesem September ein Teil jener Gruppe sein, die dafür sorgt, dass die Kurve beim DFB wieder nach oben geht. Und geht dieses Unternehmen mit jener Art an, die er auch auf dem Podium ausstrahlt: Er will sich aufdrängen, ohne aufdringlich zu sein. "Ich habe in England gelernt, mich anzupassen an ein schnelleres Spiel, daran, dass schneller Entscheidungen getroffen werden müssen." Dass er das auch auf dem für ihn nächsthöheren Level im Kreise der Nationalmannschaft kann, will der frühere Ingolstädter möglichst am Samstag gegen Japan (20.45 Uhr) und am Dienstag gegen Frankreich (21 Uhr, jeweils LIVE! bei kicker) beweisen.