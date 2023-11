Groß über Eintracht-Gerüchte: "Weiß nichts davon"

Nationalspieler Pascal Groß (32) würde gerne noch einmal in der Bundesliga spielen. Über aufgekommene Gerüchte zu angeblichen Gesprächen mit Eintracht Frankfurt sagte Brightons Mittelfeldspieler am Donnerstag bei der DFB-Pressekonferenz in Frankfurt allerdings: "Ich weiß nichts davon." Es sei ein "angebliches Interesse".