Groß, ruhig, spielstark: Leverkusen verpflichtet Kovar als Hradecky-Herausforderer

Bayer 04 Leverkusen hat mit Matej Kovar von Manchester United einen neuen Torhüter verpflichtet. Der 23-Jährige kommt als Herausforderer und potenzieller Nachfolger der Nummer 1 Lukas Hradecky. Die bisherige Nummer 2 Patrick Pentz darf den Klub wie von ihm gewünscht verlassen.

Fehlender Konkurrenzkampf auf der einen oder anderen Position wurde bei Bayer 04 als einer von mehreren Gründen dafür ausgemacht, dass der Kader in der Vorsaison nicht die maximale Performance ablieferte. Mit der Verpflichtung von Matej Kovar von Manchester United wird nun auch auf der Torhüterposition der Wettbewerb um die Startelf verschärft.

Am Dienstag machte Bayer den Deal mit dem englischen Traditionsklub fix. Kovar, der für Manchester United nur in der U 23, aber nicht bei den Profis zum Einsatz gekommen war, hat bei Bayer 04 einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Leverkusen bezahlt für den tschechischen U-21-Nationalspieler, der aber bei der EM in Georgien verletzungsbedingt fehlte, eine Basisablöse von gut fünf Millionen Euro. Diese kann allerdings durch Boni auf über acht Millionen Euro ansteigen.

Kadlec rät Kovar zu Bayer 04: "In den schillerndsten Farben beschrieben"

"Matej Kovar ist groß, stark im Eins-gegen-eins und mit sehr guten fußballerischen Fähigkeiten ausgestattet", sagt Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. "Er ist ein Spieler mit großen Perspektiven, von dem wir uns in den kommenden Jahren einiges versprechen." Allerdings sicherte sich ManUnited nach kicker-Informationen eine Rückkaufoption.

Nach Klubangaben tauschte sich Kovar vor seinem Wechsel mit seinem Landsmann Michal Kadlec aus, der zwischen 2008 und 2015 für Leverkusen spielte. "Michal hat mir nicht nur die Bundesliga ans Herz gelegt, sondern ganz besonders Bayer 04 Leverkusen", so Kovar. "Er hat mir den Klub in den schillerndsten Farben beschrieben. Ich bin sehr gespannt auf die Qualität dieser Mannschaft. Was ich mir bisher alles angesehen habe, lässt mich mit großer Vorfreude in die kommenden Jahre gehen."

Kovar kommt als Herausforderer für den bislang unangefochtenen Lukas Hradecky, der von dem Transfer nicht überrascht wurde. Der 33-jährige finnische Nationalspieler, der seinen Vertrag im Sommer 2022 bis 2026 verlängert hatte, tat dies schon damals in dem Wissen, nicht bis zum Vertragsende als Stammkraft eingeplant zu sein. Jetzt hat er mit Kovar einen Rivalen, der nicht erst 2025 an seinem Thron rütteln dürfte.

Kovar: Wichtige Kraft beim Titelgewinn Spartas

Der 23-jährige Kovar ist mit 1,96 Meter ein Hüne, gilt als ruhiger und spielstarker Keeper, der trotz seiner Größe auch stark auf der Linie ist. Der Rechtsfuß, der 2018 aus dem tschechischen Slovacko in die Nachwuchsakademie von Manchester United wechselte, spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Sparta Prag, galt wahlweise als wichtige Kraft oder gar Schlüsselspieler beim Titelgewinn Spartas.

Nachdem David de Gea die Red Devils im Sommer nach Vertragsende verließ, brach United die eigentlich bis 2024 vorgesehen Leihe bei Sparta aber ab, sodass Kovar nach der Verpflichtung von André Onana von Inter Mailand als neue Nummer 1 des Premier-League-Klubs erst für einen Transfer in diesem Sommer frei wurde.

Kovars Verpflichtung öffnet zudem die Tür für Patrick Pentz (26), der bislang als Vertreter für Hradecky bereitstand. Der österreichische Nationalspieler, der im Winter von Stade Reims kam, möchte sich verändern, damit er die Chance auf regelmäßige Spielpraxis bekommt. Schließlich geht es für Pentz (vier Länderspiele) um den Sprung ins Aufgebot für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland.