Groß ist Nagelsmanns perfekter "Rollenspieler"

Zwei Plätze der vermeintlichen Wunschelf sind noch frei, wenn die deutsche Mannschaft an diesem Montag in Nürnberg die Ukraine empfängt: die der Champions-League-Sieger Antonio Rüdiger und Toni Kroos. Ein Profiteur ist Pascal Groß.

Die Überleitung auf der Pressekonferenz am Sonntagnachmittag im "Home Ground" in Herzogenaurach war sinnbildlich. Julian Nagelsmann hat dem 32-jährigen Mittelfeldspieler aus Brighton den Platz in der Startelf freigeräumt - und auch den auf dem Podium. Pascal Groß hatte die letzten Sequenzen des Auftritts seines Trainers im Stehen und auf seinen Einsatz wartend verfolgt, als der Coach sich an ihn wandte: "Pascal wird gegen die Ukraine ein herausragend gutes Spiel machen. Ich sehe dich da hinten stehen, das setzt dich jetzt natürlich ein bisschen unter Druck, aber damit kannst du umgehen." Lächelnd fand daraufhin die Übergabe des Staffelstabs vor dem Mikrofon statt - im vorletzten Test vor dem EM-Auftakt gegen Schottland soll Groß den Taktstock statt Kroos übernehmen.

"Viel zu lange ein wenig unter dem Radar geflogen"

Nagelsmann lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass er Groß die Rolle zutraut, obwohl er sich als Nebenmann des Weltmeisters und sechsfachen Champions-League-Siegers auf Robert Andrich festgelegt hat. "Pascal ist ein herausragender Spieler, der viel zu lange ein wenig unter dem Radar geflogen ist."

Podcast Jetzt die erste Folge hören: Die goldene Generation Der neue Podcast "Der vierte Stern" ist eine Reise durch die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Dort will die DFB-Elf endlich den Titel holen. Doch im Vorfeld: viel Unruhe und verletzte Leistungsträger. Ein schmerzhaftes Beispiel: Sami Khediras Kreuzbandriss sieben Monate vor der WM. alle Folgen

Der frühere Ingolstädter hat in Nagelsmanns Konstrukt eine feste Rolle zugewiesen bekommen - als doppelter Backup. Er kann Andrich im Zentrum ersetzen, aber eben auch Kroos. Und, ganz entscheidend ist: Er nimmt die ihm zugewiesene Position an. Die vielzitierten Rollengespräche des Bundestrainers hat er "als sehr positiv wahrgenommen". Groß erklärt wohltuend unaufgeregt: "Ich kann mich selbst sehr gut einschätzen und habe meine Rolle sofort akzeptiert und verstanden." Zu dieser gehört nicht nur, dass er sich hinter Kroos und Andrich einreihen, sondern auch, dass er Druck machen soll: "Ich werde jeden Tag am Anschlag trainieren, um dann da zu sein, wenn ich gefragt bin."

Bevor Kroos gemeinsam mit den anderen drei Champions-League-Finalisten am Dienstag zur Mannschaft stößt, ist Groß gegen die Ukrainer gefragt und empfindet Dankbarkeit, ein fester Bestandteil des Kaders bei einem Heimturnier zu sein. "Dass ich jetzt dabei sein darf, erfüllt mich extrem mit Stolz. Ich hatte einen sehr speziellen Weg über Ingolstadt nach England. Der Funken Hoffnung, dass ich irgendwann einen Anruf kriege, war immer mein Antrieb."