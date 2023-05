Groningen-Anhang provoziert frühen Spielabbruch gegen Ajax

Das Eredivisie-Spiel zwischen dem FC Groningen und Ajax Amsterdam wurde am Sonntag frühzeitig abgebrochen. Anhänger der Gastgeber hatten auf gefährliche Weise ihren Frust gezeigt.

Dicke Rauchschwaden in Groningen - rechts wird ein aufs Spielfeld vorgedrungener Mann überwältigt. IMAGO/ANP

Titelverteidiger Ajax Amsterdam muss sich im Kampf um ein Champions-League-Ticket in Geduld üben. Am Sonntagnachmittag wurde das drittletzte Saisonspiel in der Eredivisie beim FC Groningen frühzeitig abgebrochen.

Schon im Vorfeld waren Ausschreitungen befürchtet worden, und diese Sorge bewahrheitete sich im Hitachi-Stadion schnell. Anhänger der Gastgeber, die am vergangenen Wochenende den ersten Abstieg nach 13 Jahren Erstklassigkeit hatten verkraften müssen, zündeten Rauchbomben und warfen Feuerwerkskörper aufs Spielfeld. Einige drangen auf das Spielfeld vor.

Bereits nach wenigen Spielminuten wurde die Partie daraufhin unterbrochen, beide Mannschaften verschwanden in den Katakomben. Nach rund 15 Minuten wagte Schiedsrichter Jeroen Manschot einen neuen Versuch. Doch als erneut Pyrotechnik auf den Rasen flog, wurde das Spiel ganz abgebrochen.

Pepi & Co. gewannen seit der WM nur ein Spiel

Mit Spruchbändern hatten Groningens Fans schon vor dem Anpfiff ihren Frust über die Saison verdeutlicht. "Schande über euch", stand dort unter anderem. Arjen Robbens Ex-Klub, der in den vergangenen Jahren nie wirklich in Abstiegsgefahr geschwebt hatte, gewann seit der WM nur ein einziges Spiel und steht damit frühzeitig als zweiter Absteiger neben Schlusslicht Cambuur Leeuwarden fest. Auch die zwölf Saisontore von Leihgabe Ricardo Pepi (FC Augsburg) konnten daran nichts ändern.

Die Amsterdamer wiederum kämpfen nach einer - für ihre Verhältnisse - ebenfalls enttäuschenden Saison als Tabellendritter noch um ein Ticket für die Königsklasse. Nach 31 Spieltagen beträgt der Rückstand auf die PSV Eindhoven und den zweiten Platz, der für die Champions-League-Qualifikation berechtigt, fünf Punkte. Designierter Meister ist bei acht Punkten Vorsprung Feyenoord Rotterdam.