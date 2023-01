Groetzki steigt zum deutschen WM-Rekordspieler auf

Patrick Groetzki ist mit der siebten Teilnahme an einer Handball-WM zum deutschen Rekordspieler neben Silvio Heinevetter aufgestiegen.

Der Rechtsaußen von den Rhein-Neckar Löwen absolviert beim Turnier in Polen und Schweden derzeit seine siebte WM-Endrunde und überholte mit dem Auftaktspiel gegen Katar 2007-Weltmeister Christian Schwarzer, der an sechs Weltmeisterschaften teilnahm. Neben Groetzki hat nur Silvio Heinevetter sieben Mal an einer Weltmeisterschaft teilgenommen.

"Das ist eine schöne Geschichte und eine Auszeichnung", sagte Groetzki nach dem 31:27 im ZDF: "Aber am Ende steht es nur auf einem Blatt Papier, auf dem Spielfeld zählt das nicht." Gegen den Asienmeister stand der 33-Jährige am Freitagabend in der Startformation des DHB-Teams, absolvierte sein 159. Länderspiel und steuerte vier Tore zum Sieg bei.

Groetzki betritt 2011 sein erstes WM-Turnier und war seitdem bei jeder Endrunde dabei, er ist der älteste Spieler im aktuellen deutschen WM-Kader.