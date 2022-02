Größtes Transfer-Plus der Liga: Hoffenheim der finanziell erfolgreichste Bundesligist

Eine Studie des Portals "CIES Football Observatory" weist die Kraichgauer in den zurückliegenden zehn Jahren als finanziell erfolgreichsten Bundesligaklub auf dem Transfermarkt aus.

Die Hoffenheimer sind in Sachen Transfers der finanziell erfolgreichste Klub - auch wegen Rekordverkauf Joelinton.

Demnach hat die TSG seit dem Transferfenster im Sommer 2012 mit ihren Transferaktivitäten insgesamt einen Überschuss von 108 Millionen Euro erwirtschaftet. Damit führen die Kraichgauer das Ranking der aktuellen Bundesligisten klar an, dahinter sind Borussia Dortmund (86 Mio.), Mainz 05 (55 Mio.) und der SC Freiburg (50 Mio.) aufgeführt.

FC Bayern diesmal ganz unten im Ranking

Am anderen Ende der Skala liegt demnach der FC Bayern München mit einem in diesem Zeitraum angesammelten Transferdefizit von 363 Millionen Euro, dreistellige Verluste bilanzieren zudem der VfL Wolfsburg (minus 190 Mio.) und RB Leipzig (minus 186 Mio.).

Führungsduo kommt aus der Ligue 1

Die Langzeitstudie untersucht das Transfergeschehen in der jüngsten Dekade in den fünf großen Ligen in England, Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland. Im Quervergleich liegt Hoffenheim mit den erzielten Überschüssen europaweit auf Rang neun. Die seither erfolgreichsten Klubs auf diesem Sektor sind zwei aus der französischen Ligue 1: LOSC Lille verbuchte dabei mit 349 Millionen Euro das mit Abstand höchste Transfer-Plus und liegt damit noch knapp 100 Millionen Euro vor dem Zweitplatzierten Olympique Lyon (247 Mio.), gefolgt von den drei italienischen Vereinen FC Genua (200 Mio.), Udine (172 Mio.) und Bergamo (162 Mio.).

"Beachtliche Bestätigung der guten Arbeit"

Hoffenheim wertet das Ergebnis auf seiner Homepage als "herausragendes Ergebnis" und "beachtliche Bestätigung der guten Arbeit". Seit Jahren ist der Verein nach den Anschubfinanzierungen von Mäzen Dietmar Hopp angehalten, sich eigenständig zu finanzieren, deshalb ist die TSG vor allem auch auf regelmäßige Transfererlöse angewiesen.

Unglaublicher Transfersommer 2019

Allein im letzten Sommertransferfenster vor Ausbruch der Corona-Pandemie hatte Hoffenheim mit den Verkäufen von Kerem Demirbay (32 Mio. nach Leverkusen), Nico Schulz (25 Mio. nach Dortmund), Joelinton (44 Mio. nach Newcastle), Nadiem Amiri (9 Mio. nach Leverkusen) und Vinzenzo Grifo (7 Mio. nach Freiburg) rund 120 Millionen Euro eingenommen.