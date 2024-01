"Größter Neuzugang der Geschichte": Munich Ravens stellen Hall of Famer Thomas vor

Das ELF-Team Munich Ravens hat einen spektakulären Neuzugang im Coaching Staff präsentiert. Der NFL-Hall-of-Famer Joe Thomas schließt sich den Ravens an.

Die Spatzen - in diesem Fall wohl eher Raben - pfiffen es in den letzten Tagen bereits von den Dächern. Nun haben die Munich Ravens den ehemaligen Erstrunden-Pick der Cleveland Browns Joe Thomas offiziell vorgestellt. Der 39-Jährige wird in der bayerischen Landeshauptstadt als Offensive Line Coach und Marketing-Botschafter fungieren. Die Münchener selbst schreiben vom "wohl größten Neuzugang in der Geschichte der Munich Ravens".

"Joe ist eine absolute Bereicherung für die Munich Ravens und für die European League of Football. Die Leidenschaft, mit der er für uns bei der Sache ist, zeigt, wie wichtig ihm die Entwicklung des Sports in Europa ist", erklärt Sebastian Stolz, General Manager der Munich Ravens, in einer Pressemitteilung.

NFL-Rekordhalter

Thomas selbst zeigt sich erfreut über den neuen Job in Deutschland: "Ich habe hier die Möglichkeit, etwas wirklich Besonderes zu tun. Ich kann mit meiner Familie tolle Erfahrungen machen und Erinnerungen sammeln und gleichzeitig habe ich die Möglichkeit, mein Wissen aus meiner NFL-Zeit weiterzugeben an junge Männer, für die Football einen ganz besonderen Stellenwert in ihrem Leben hat."

Thomas wurde 2007 von den Browns an dritter Stelle in der ersten Runde des NFL-Drafts gepickt. Als Offensive Tackle spielte er elf Jahre lang in der NFL für das Franchise aus Ohio. Gleich sechsmal schaffte er es in das First-Team All-Pro, 2020 wurde er ins All-Star-Team der 2010er-Jahre gewählt. Im vergangenen Jahr folgte dann die Aufnahme in die Hall of Fame. Zudem hält Thomas noch immer einen aktuellen NFL-Rekord: Als einziger Spieler der NFL-Geschichte spielte Thomas in über 10.000 aufeinanderfolgenden Spielzügen - ohne Pause oder Verletzung. Sein Rekord liegt bei 10.363 Snaps.