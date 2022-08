Größter Karriere-Erfolg: Carreno Busta gewinnt Masters in Montreal

Pablo Carreno Busta hat das ATP-Masters in Montreal gewonnen. Der Spanier besiegte im Finale Hubert Hurkacz aus Polen mit 3:6, 6:3, 6:3.

Hatte Grund, die Faust zu ballen: Pablo Carreno Busta hat das ATP-Turnier in Montreal gewonnen. Getty Images

Für Carreno Busta ist es der größte Einzel-Turniersieg seiner Karriere. Bei einem ATP-1000-Turnier hatte der 31 Jahre alte Spanier in seiner Laufbahn bislang nur im Doppel triumphieren können. Der 23. der Weltrangliste ist damit wohl auch pünktlich zu seinem Lieblings-Grand-Slam in Topform: Bei den US Open, die Ende des Monats starten, erreichte Carreno Busta bislang bereits zweimal das Halbfinale.

Zudem gelang Carreno Busta die Revanche für das Finale von Metz im vergangenen Jahr: Damals war er Hurkacz noch mit 6:7, 3:6 unterlegen. Der Pole zeigte sich in Montreal allerdings zu abhängig von seinem 1. Aufschlag: Gerade einmal 37 Prozent der Punkte nach zweitem Aufschlag gingen an Hurkacz, der auf seinen sechsten Karriere-Titel noch warten muss.