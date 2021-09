Größte Erfolge mit FC Bayern: Mandzukic beendet Karriere

Mario Mandzukic hat seine Karriere beendet. Das gab der ehemalige Bundesligastürmer mit einem emotionalen "Brief" an sich selbst am Freitagabend bekannt.

Mit einem ungewöhnlichen Instagram-Post hat Mario Mandzukic am Freitagabend sein Karriereende bekanntgegeben. Mandzukic schrieb einen emotionalen "Brief" als "Big Mario" an "Little Mario" unter ein Bild von Kinderfußballschuhen. "Während du diese Schuhe zum ersten Mal anziehst, kannst du dir nicht vorstellen, was du im Fußball alles erleben wirst", beginnt der Brief. "Du wirst Tore auf den größten Bühnen schießen und du wirst die größten Trophäen mit den größten Vereinen gewinnen."

Weiter heißt es im Statement des 35-Jährigen an sein früheres Ich: "Du wirst Erfolg haben, weil du die richtigen Menschen um dich herum hast." Vor allem aber "wirst du Erfolg haben, weil du immer alles geben wirst. Am Ende wirst du darauf am stolzesten sein. Du wirst viel opfern, aber du wirst wissen, für die schönen Momente war es das wert."

Fußball wird immer ein Teil deines Lebens sein, aber du wirst dich auf dein neues Kapitel freuen. Mario Mandzukic

"Du wirst den Moment erkennen, an dem es Zeit ist, zurückzutreten", schreibt der Stürmer am Ende, "und diese Schuhe in den Schrank zu stellen und du wirst es nicht bereuen. Fußball wird immer ein Teil deines Lebens sein, aber du wirst dich auf dein neues Kapitel freuen."

Triple mit dem FC Bayern

Die wohl "größte Trophäe" gewann Mandzukic, der unter anderem auch beim VfL Wolfsburg spielte, mit dem FC Bayern München als er 2013 die Champions League und später das Triple holte. Beim 2:1 im Finale gegen Borussia Dortmund konnte der Stürmer, der zwischen 2012 und 2014 88-mal für den Rekordmeister spielte, selbst einen Treffer beisteuern. Zudem wurde er mit den Münchnern zweimal Meister und zweimal Pokalsieger.

Später war Mandzukic durchaus erfolgreich eine Saison lang für Atletico Madrid und vier Jahre für Juventus Turin aktiv, bevor es ihn für sechs Monate zu Al-Duhail SC Doha verschlug. Zuletzt trug der Kroate ein halbes Jahr lang das Trikot der AC Milan, der Vertrag lief im Sommer aus.

Kroatischer Held

Mit der kroatischen Nationalmannschaft wurde der 1,90 Meter große Stürmer 2018 Vizeweltmeister. Mandzukic war es, der mit seinem umjubelten Treffer in der Nachspielzeit des Halbfinalspiels gegen England den Finaleinzug ebnete. Mit dieser Anekdote und einem "Zwinker-Emoji" beendete Mandzukic auch seinen Brief: "P.S. Solltest du gegen England in der Weltmeisterschaft spielen, sei einfach in der 109. Minute bereit."