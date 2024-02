"Größte Ankündigung in der Geschichte der Ankündigungen": WM-Finale 2026 in New York

858 Tage vor dem Startschuss der WM 2026 hat die FIFA Details zur Spielplan-Gestaltung veröffentlicht. Das Eröffnungsspiel steigt im Aztekenstadion in Mexiko City.

Die Fakten zum Spielplan, die die FIFA aus einem Studio in Miami/Florida via Stream verbreitete, lesen sich wie folgt: Am 11. Juni 2026 steigt das Eröffnungsspiel im legendären Aztekenstadion in Mexiko City, das schon bei dem WM-Turnieren 1970 und 1986 historische Spiele ("Jahrhundertspiel", Maradonas "Hand Gottes") erlebte.

Das Finale am 19. Juli 2026 steigt in New York, wie FIFA-Präsident Gianni Infantino verkündete - und nannte die Bekanntgabe des Endspielortes "die größte Ankündigung in der Geschichte der Ankündigungen".

US-Auftakt in L.A. - Historisches Spiel in Toronto

Das erste Spiel auf US-amerikanischem Boden wird am 12. Juni 2026 in Los Angeles angepfiffen, wie der US-amerikanische Medienstar Kim Kardashian die Welt wissen ließ. Am selben Tag findet auch das erste WM-Spiel auf kanadischem Boden statt - und zwar in Toronto.

Die Halbfinalspiele und das kleine Finale werden ausschließlich in den USA ausgetragen: Atlanta und Dallas dürfen sich als Spielorte der Vorschlussrunde freuen, in Miami wird der WM-Dritte gekürt.

Die nächste WM ist mit 104 Spielen und einer Dauer von 40 Tagen die längste in der Historie dieses Turniers. Wie der genaue Spielplan aussehen wird, das wird die FIFA zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.

Größtes Teilnehmerfeld in zwölf Vierergruppen

Bis vor einem Jahr war nicht ganz klar, in welchem Modus die Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko, den USA und Kanada über die Bühne gehen würde. Die FIFA bestätigte im März 2023, dass das bisher größte Teilnehmerfeld von 48 Mannschaften weiterhin in einem Gruppensystem mit jeweils vier Mannschaften antreten wird.

In den zwölf Gruppen kommen die beiden Gruppenbesten sowie die acht besten Gruppendritten weiter. Nach der Gruppenphase rücken somit 32 Mannschaften in die K.-o.-Phase vor - diese Anzahl umfasste bis zur WM 2022 in Katar noch das gesamte Starterfeld.

Bis zum März 2023 wurde auch ein Modus mit 16 Dreier-Gruppen diskutiert, doch dieser wurde von der FIFA verworfen, weil möglicherweise zu vielen bedeutungslose Spiele oder Ergebnis-Absprachen drohten.