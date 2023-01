Grösch über Fuldas Stärke: "Zusammenhalt und Teamgeist"

Als Abwehrchef geht Marius Grösch (28) beim Regionalligisten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz mit Erfahrung voran. Für die Restrunde peilt er den schnellen Klassenerhalt an, um die noch bevorstehenden Highlight-Spiele möglichst sorglos genießen zu können.

Mehr zur Regionalliga Südwest Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Genau 82 Drittligaspiele hat Marius Grösch vom FC Carl Zeiss Jena mit zurück in seine Heimat nach Fulda gebracht. Dazu kommen etliche Regionalliga-Spielzeiten mit Jena und der zweiten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern. "Das war schon eine tolle Zeit", schaut der 1,88 Meter große Hüne zurück.

2009 wechselte Grösch von der SG Bronnzell ins Nachwuchsleistungszentrum nach Jena. Mit zwei Jahren Unterbrechung, als er in Kaiserslautern unter Vertrag stand, spielte der Innenverteidiger insgesamt zehn Jahre für Jena. Gefehlt habe ihm in seiner Jugend nichts, sagt Grösch rückblickend: "Diesen Schritt würde ich jederzeit wieder machen. Leute wie mein Jugendtrainer Georg-Martin Leopold oder später Mark Zimmermann haben mich extrem gefördert. Klar haben wir in jungen Jahren auf viel verzichten müssen, was andere Jungs in dem Alter vielleicht machen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendetwas verpasst hätte." Wichtig sei gewesen, dass in Jena fast die komplette Mannschaft im Internat gelebt hat. "So waren wir eine große Gemeinschaft, sind Freunde geworden. Wir hatten einen komplett geregelten Tagesablauf samt Schule", erinnert sich Grösch.

Das es für den ganz großen Wurf nicht ganz gereicht hat, stört ihn nicht. "Das hängt oft von ganz kleinen Bausteinen ab. Vielleicht war ich nur nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich denke da an Kaiserslautern, wo ich zwischenzeitlich bei den Profis mittrainiert habe. Wenn du zehn Trainer hast, dann schaffst du den Sprung vielleicht bei einem, der voll auf dich baut. Den hatte ich leider zu dieser Zeit nicht."

Mein Vertrag läuft bis Juni 2024. Mit dann 30 Jahren warte ich nicht mehr auf ein Angebot von oben. Mein zweiter Weg ist längst eingeläutet. Marius Grösch

Stolz sei er auch darauf, dass er nach zwei Jahren nach Jena zurückkehren durfte. "Das zeigt, dass ich dort ein gutes Bild hinterlassen hatte. Und es war auch eine tolle Zeit. Die Fans in Jena sind herausragend, die wollen die Spieler arbeiten sehen. Macht die Mannschaft das, dann verzeihen sie dir auch Fehler. Leider ist Jena sportlich nicht dort, wo sie hingehören. Mit dem neuen Stadion muss sich so ein Verein in der 3. Liga etablieren. Das hätten alle dort verdient."

Das Thema Profikarriere ist für Grösch indes längst abgeschlossen. "Den Schritt nach Fulda habe ich ganz bewusst gewählt. Ich habe meine Familie wieder zusammen, eine Ausbildung begonnen und kann hier meinem Hobby Fußball auf einem sehr hohen Niveau nachgehen", sagt der Abwehrmann. "Mein Vertrag läuft bis Juni 2024. Mit dann 30 Jahren warte ich nicht mehr auf ein Angebot von oben. Mein zweiter Weg ist längst eingeläutet." Grösch absolviert aktuell eine Ausbildung zum Verwaltungs-Fachangestellten.

Stärken nicht berauben

Auch die Vision von Fuldas Finanzvorstand Martin Geisendörfer, der 2018 die Fusion zwischen dem TSV Lehnerz und Borussia Fulda zur SG Barockstadt eingeläutet hatte, langfristig die 3. Liga anzupeilen, ändert nichts daran, dass sich Grösch das Thema Profi nicht mehr vorstellen kann. Er selbst hält diese Vision zwar für realisierbar, warnt aber auch: "Das ist machbar, aber sollte kein Sommermärchen passieren, dann sicherlich nur sehr langfristig. Man müsste schon einiges im Umfeld umstellen." Vielmehr gibt Grösch zu bedenken, dass man immer im Blick haben müsse, was Fulda stark macht: "Zusammenhalt und Teamgeist - diese Stärke darf man der Mannschaft nicht rauben, indem man zu sehr auf Professionalisierung setzt und das aktuelle Gebilde womöglich zerbricht."

#3: Ausgequetscht wie eine Zitrone Nachteile des Traumberufs Profifußballer - gibt es diese tatsächlich? Felix und Diyar gehen der Frage, die ihnen aus der Community gestellt wurde, nach und stellen fest, dass ihnen das ein oder andere Problem tatsächlich aus ihrem eigenen Berufsfeld nicht ganz unbekannt ist. #2: Spieltagsrituale und Schlafen auf der Autobahn 29.12.2022 #1: Kinderserien und Profifußball 15.12.2022 Trailer: Bolzplatz Tiki Taka 07.12.2022 weitere Podcasts

Die kurzfristigen Ziele seien ohnehin andere. "Wir sollten in dieser Saison nicht mehr unten reinrutschen, sondern schnell unsere Punkte holen, die noch fehlen. Dann hätten wir die geile Ausgangsposition, dass wir die Highlight-Spiele gegen Homburg, Offenbach oder Kassel im vollen Stadion genießen können. Somit wäre die Saison für uns überragend gelaufen."

Dabei kommt es auch wieder auf die bärenstarke Innenverteidigung an, in der Grösch und Aaron Frey (1,93 Meter) die einzigen Akteure im Kader sind, die in der ersten Saisonhälfte jede Minute auf dem Platz standen. "Es macht irre Spaß, mit Aaron zu spielen. Wir ergänzen uns super und bringen unterschiedliche Komponenten ein. Was ich an Stellungsspiel habe, macht Aaron mit seiner Schnelligkeit wett. Oft geht es Mitspielern auch darum, dass der eigene Hintern am besten aussieht. Dieses Gefühl hatte ich bei uns noch nie - das gilt für das gesamte Team."