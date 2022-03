Groener überraschend als Coach der DHB-Frauen freigestellt

Der Deutsche Handballbund und Frauen-Bundestrainer Henk Groener konnten sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen und haben mit sofortiger Wirkung ihre Zusammenarbeit beendet.

Zukünftig nicht mehr an der Seitenlinie der Handball-Damen. IMAGO/wolf-sportfoto

Vergangene Woche verkündete der DHB, mit Groener eine gemeinsame Zukunft anzustreben. Man habe sich aber nicht auf eine Verlängerung des Ende April auslaufenden Vertrages mit dem 61 Jahre alten Niederländer einigen können, teilte der DHB am Donnerstag mit. Groener, der das Amt im Januar 2018 übernommen hatte, wird die DHB-Auswahl damit auch nicht mehr beim abschließenden EM-Qualifikationsspiel in Griechenland am 20. April betreuen.

"Wir waren seit mehreren Wochen im intensiven Dialog und wollten, wie auch schon öffentlich kommuniziert, gerne mit Henk Groener verlängern", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. "Leider konnten wir inhaltlich nicht zueinanderfinden. Der volle Fokus liegt nun auf der Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger."