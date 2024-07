Gröger und Goguadze laufen weiterhin für den BSV auf

Innenverteidiger Justin Gröger (21) und Angreifer Nikky Goguadze (25) gehören auch 2024/25 dem Kader des Bremer SV an. Ralf, Voigt, Sportlicher Leiter am Panzenberg, erklärt in einer Meldung: "Zwei absolute Säulen unseres Spiels, die nach unserer starken Rückserie mehr als eine lukrative Anfrage auf dem Tisch hatten. Dennoch haben sich die Beiden für ein weiteres Jahr entschieden. Ich denke, diese Entscheidungen werden der Bezeichnung 'klare Signale' gerecht."